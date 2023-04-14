Дуда: Польша передаст Украине все свои МиГ-29 по мере их замены современными истребителями
Польша намерена передать Украине все свои самолеты МиГ-29, но не сразу, а по мере пополнения авиапарка истребителями FA-50 и F-35. Об этом заявил на пресс-конференции в Вене президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.
Дуда сказал, что сейчас Польша передает Украине самолеты МиГ-29, и что у нее есть намерение продолжать их передавать из своих ресурсов "по мере того, как эти ресурсы будут пополняться новыми самолетами стандартов НАТО".
По его словам, имеются в виду истребители FA-50, которые Польша купила у Южной Кореи, и американские F-35.
Дуда напомнил, что Польша занимает третье место после США и Великобритании по масштабам военной помощи Украине, и уже передала ВСУ более 300 танков PT-91 и Т-72, танки Leopard 2, САУ Krab, ПЗРК Piorun, а также что Польша, поддержав идею Украины, стала инициатором создания "танковой коалиции" для передачи Украине современных танков.
13 апреля Германии разрешила Польше передать Украине истребители МиГ-29 из числа самолетов вооруженных сил бывшей ГДР.
- 5 февраля 2023 года глава минобороны Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя", но 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители не пообещала пока ни одна из стран, хотя скоро объявят об обучении летчиков.
- 23 февраля заместительница госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в Белом доме обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения для долгосрочных гарантий безопасности.
Читайте также: ВСУ призывают не спекулировать на помощи: МиГ-29 не решат вопрос наступления и победы
Комментарии