Дуда: Польша передаст Украине все свои МиГ-29 по мере их замены современными истребителями

Польша намерена передать Украине все свои самолеты МиГ-29, но не сразу, а по мере пополнения авиапарка истребителями FA-50 и F-35. Об этом заявил на пресс-конференции в Вене президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.

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Дуда сказал, что сейчас Польша передает Украине самолеты МиГ-29, и что у нее есть намерение продолжать их передавать из своих ресурсов "по мере того, как эти ресурсы будут пополняться новыми самолетами стандартов НАТО".

По его словам, имеются в виду истребители FA-50, которые Польша купила у Южной Кореи, и американские F-35.

Дуда напомнил, что Польша занимает третье место после США и Великобритании по масштабам военной помощи Украине, и уже передала ВСУ более 300 танков PT-91 и Т-72, танки Leopard 2, САУ Krab, ПЗРК Piorun, а также что Польша, поддержав идею Украины, стала инициатором создания "танковой коалиции" для передачи Украине современных танков.

13 апреля Германии разрешила Польше передать Украине истребители МиГ-29 из числа самолетов вооруженных сил бывшей ГДР.

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Сергій Бережний

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