"Дуже приємні мужики з купою міфів у голові". Малюська – про польських фермерах на кордоні
Міністр юстиції Денис Малюська розказав, що дорогою до Варшави зупинився на кордоні, щоб поговорити з польськими протестувальниками. За його словами, вони виявилися "дуже приємними мужиками".
Малюська поїхав у Польщу на переговори з представниками Міжнародного валютного фонду щодо третього перегляду кредитної програми.
"Після перетину кордону вийшов поговорити з польськими фермерами, які блокують кордон. Дуже приємні мужики, у яких купа міфів в голові. Вони чули, що українські фури везуть не лише українське, а і російське збіжжя, а російського вони не хочуть. Кажуть, що транзит вони залюбки б пропускали, але країни, куди прямують товари, відмовляються їх приймати, бо неякісне, і транзит нібито повертається у Польщу. Щось там з товаром у вагонах було не так", – написав Малюська у Facebook, описуючи свої враження від спілкування з протестувальниками.
Він сказав, що не бачив злих і агресивних фермерів.
"ІМХО [на мою скромну думку], з ними треба розмовляти та пояснювати", – написав Малюська.
- Польські фермери на тракторах з 9 лютого блокують шляхи майже в трьох сотнях міст та містечок країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.
- 11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.