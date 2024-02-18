"Очень приятные мужики с кучей мифов в голове". Малюська – о польских фермерах на границе
Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что по дороге в Варшаву остановился на границе, чтобы поговорить с польскими протестующими. По его словам, они оказались "очень приятными мужиками".
Малюська отправился в Польшу на переговоры с представителями Международного валютного фонда по поводу третьего пересмотра кредитной программы.
"После пересечения границы вышел поговорить с польскими фермерами, которые блокируют границу. Очень приятные мужики, у которых куча мифов в голове. Они слышали, что украинские фуры везут не только украинское, но и российское зерно, а российского они не хотят. Говорят, что транзит они охотно пропускали бы, но страны, куда направляются товары, отказываются их принимать, потому что некачественное, и транзит якобы возвращается в Польшу. Что-то там с товаром в вагонах было не так", — написал Малюська в Facebook, описывая свои впечатления от общения с протестующими.
Он сказал, что не видел злых и агрессивных фермеров.
"ИМХО [по моему скромному мнению], с ними нужно разговаривать и объяснять", — написал Малюска.
- Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги почти в трех сотнях городов и городков страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе.
- 11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорогуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту выходку негативно – были заявления как от Минагрополитики , так и от Министерства иностранных дел.