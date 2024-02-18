"Очень приятные мужики с кучей мифов в голове". Малюська – о польских фермерах на границе

Украинский министр считает, что с польскими фермерами на границе нужно "разговаривать и объяснять"

Фото: Денис Малюська / Facebook

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что по дороге в Варшаву остановился на границе, чтобы поговорить с польскими протестующими. По его словам, они оказались "очень приятными мужиками".

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Малюська отправился в Польшу на переговоры с представителями Международного валютного фонда по поводу третьего пересмотра кредитной программы.

"После пересечения границы вышел поговорить с польскими фермерами, которые блокируют границу. Очень приятные мужики, у которых куча мифов в голове. Они слышали, что украинские фуры везут не только украинское, но и российское зерно, а российского они не хотят. Говорят, что транзит они охотно пропускали бы, но страны, куда направляются товары, отказываются их принимать, потому что некачественное, и транзит якобы возвращается в Польшу. Что-то там с товаром в вагонах было не так", — написал Малюська в Facebook, описывая свои впечатления от общения с протестующими.

Он сказал, что не видел злых и агрессивных фермеров.

"ИМХО [по моему скромному мнению], с ними нужно разговаривать и объяснять", — написал Малюска.