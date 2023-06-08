ГУР: Ексескортниця Ксюша Манекен не була агенткою, її нагородили за інформаційну роботу

Блогерка і колишня ескортниця Оксана Волощук, яка називає себе Ксюша Манекен, "серйозно допомагала" Головному управлінню розвідки Міноборони, але інформаційно, а не як агент. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів представник ГУР Андрій Юсов.

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Журналістка попросила Юсова пояснити, за що Ксюша Манекен отримала відзнаку "За сприяння воєнній розвідці України другого ступеня", про що вона сама повідомляла в березні у своєму Instagram.

"Я думаю, що оприлюднення цієї інформації було помилкою. Але вона допомагала. Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу", – сказав Юсов.

Він підтвердив, що її завдання були інформаційного характеру.

"Це нормально, що Головне управління розвідки, як і розвідка будь-якої країни світу, користується допомогою абсолютно різних людей (з різними амплуа і життєвими шляхами) для досягнення своїх інтересів і захисту національної безпеки. Так і повинно бути. Якщо хтось думає, що у нас співпраця лише з кандидатами наук і професорами з бездоганною репутацією – це не так", – додав Юсов.

3 березня 2023-го Ксюша Манекен разом з іншими українськими блогерами побувала на зустрічі з радником голови ОП Михайлом Подоляком. Того ж дня вона показала у себе в сторіс фото нагороди від ГУР. За що і коли саме вона її отримала – не повідомила.

Нагорода від ГУР для Ксюші Манекен викликала резонанс в соцмережах. Крім ескорту, блогерка "прославилась" тим, що у 2015-му, на другому році російсько-української війни, заявляла, що "неважливо, чий Крим". Потім пояснювала це тим, що "тоді не було такої кількості інформації, як зараз, щоб тверезо оцінити ситуацію".

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