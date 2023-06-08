ГУР: Экс-эскортница Ксюша Манекен не была агентом, ее наградили за информационную работу

Блогерша и бывшая эскортница Оксана Волощук, называющая себя Ксюша Манекен, "серьезно помогала" Главному управлению разведки Минобороны, но информационно, а не в качестве агента. Об этом в интервью Украинской правде рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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Журналистка попросила Юсова объяснить, за что Ксюша Манекен получила награду "За содействие военной разведке Украины второй ступени", о чем она сама сообщала в марте в своем Instagram.

"Я думаю, что обнародование этой информации было ошибкой. Но она помогала. Насколько я знаю, помогала серьезно. Речь идет о работе на информационном фронте, не об агентурной работе", – сказал Юсов.

Он подтвердил, что ее задачи были информационного характера.

"Это нормально, что Главное управление разведки, как и разведка любой страны мира, пользуется помощью совершенно разных людей (с разными амплуа и жизненными путями) для достижения своих интересов и защиты национальной безопасности. Так и должно быть. Если кто-то думает, что у нас сотрудничество только с кандидатами наук и профессорами с безупречной репутацией – это не так", – добавил Юсов.

3 марта 2023 года Ксюша Манекен вместе с другими украинскими блогерами побывала на встрече с советником главы ОП Михаилом Подоляком. В тот же день она показала у себя в сторис фото награды от ГУР. За что и когда она ее получила – не сообщила.

Награда от ГУР для Ксюши Манекен вызвала резонанс в соцсетях. Кроме эскорта, блогерша "прославилась" тем, что в 2015-м, на втором году российско-украинской войны, заявляла, что "неважно, чей Крым". Потом объясняла это тем, что "тогда не было такого количества информации, как сейчас, чтобы трезво оценить ситуацию".

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