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Ексглава СБУ Баканов знайшовся: він став адвокатом на Полтавщині

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 17:26
Ексглава СБУ Баканов знайшовся: він став адвокатом на Полтавщині - Фото
Іван Баканов (Фото: пресслужба СБУ)

Ексголова СБУ Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. Цю інформацію підтвердив у коментарі LIGA.net голова Ради адвокатів Полтавської області Володимир Скукіс.

Він повідомив, що Баканов проходив стажування у Полтаві та "трошки" у Києві.

"Рада збиралась, перевіряла цю інформацію, зарахувала йому [Баканову] стажування", – сказав Скукіс.

Баканов проходив стажування в адвоката, який обліковується в Раді адвокатів Полтавської області. Після цього він отримав відповідне свідоцтво.

"А потім [Баканов] самостійно визначив адресу свого робочого місця, і у зв'язку з цим ми [Рада адвокатів Полтавської області] внесли інформацію до Єдиного Реєстру адвокатів України", – зазначив Скукіс.

Наразі Баканов набув статусу адвоката і може здійснювати професійну діяльність.

Баканов отримав відповідне свідоцтво 27 червня 2023 року.

Документ експосадовцю видала Рада адвокатів Полтавської області.

Скриншот з сайту: erau.unba.org.ua

На сайті Ради адвокатів Полтавської області є інформація, що Баканов склав свої кваліфікаційні іспити 7 жовтня 2022 року. Після цього він пройшов шестимісячне стажування.

Скриншот: advokatura.poltava.ua

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Артем Джеріпа
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сбуІван Бакановадвокатполтавщина
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