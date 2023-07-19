Ексглава СБУ Баканов знайшовся: він став адвокатом на Полтавщині
Ексголова СБУ Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. Цю інформацію підтвердив у коментарі LIGA.net голова Ради адвокатів Полтавської області Володимир Скукіс.
Він повідомив, що Баканов проходив стажування у Полтаві та "трошки" у Києві.
"Рада збиралась, перевіряла цю інформацію, зарахувала йому [Баканову] стажування", – сказав Скукіс.
Баканов проходив стажування в адвоката, який обліковується в Раді адвокатів Полтавської області. Після цього він отримав відповідне свідоцтво.
"А потім [Баканов] самостійно визначив адресу свого робочого місця, і у зв'язку з цим ми [Рада адвокатів Полтавської області] внесли інформацію до Єдиного Реєстру адвокатів України", – зазначив Скукіс.
Наразі Баканов набув статусу адвоката і може здійснювати професійну діяльність.
Баканов отримав відповідне свідоцтво 27 червня 2023 року.
Документ експосадовцю видала Рада адвокатів Полтавської області.
На сайті Ради адвокатів Полтавської області є інформація, що Баканов склав свої кваліфікаційні іспити 7 жовтня 2022 року. Після цього він пройшов шестимісячне стажування.
- 17 липня 2022 року президент Зеленський усунув Баканова з посади, пояснивши це великою кількістю правоохоронців-зрадників, які перейшли на бік Росії після повномасштабного вторгнення. Веніславський повідомив LIGA.net, що щодо Баканова проводиться службове розслідування.
- 19 липня Зеленський звільнив заступника Баканова та змінив начальників управлінь СБУ у п'яти областях.
- 8 лютого 2023 року завершилось службове розслідування щодо Баканова. Нардепи профільного комітету Верховної Ради зазначили, що ексголова СБУ перебуває в Україні.
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