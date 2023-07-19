Экс-глава СБУ Баканов нашелся: он стал адвокатом в Полтавской области

Экс-председатель СБУ Иван Баканов стал адвокатом в Полтавской области. Эту информацию подтвердил в комментарии LIGA.net глава Совета адвокатов Полтавской области Владимир Скукис.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он сообщил, что Баканов проходил стажировку в Полтаве и "немного" в Киеве.

"Совет собирался, проверял эту информацию, засчитал ему [Баканову] стажировку", – сказал Скукис.

Баканов проходил стажировку у адвоката, который зарегистрирован в Совете адвокатов Полтавской области. После этого он получил соответствующее свидетельство.

"А потом [Баканов] самостоятельно определил адрес своего рабочего места, и в этой связи мы [Совет адвокатов Полтавской области] внесли информацию в Единый Реестр адвокатов Украины", – отметил Скукис.

В настоящее время Баканов получил статус адвоката и может осуществлять профессиональную деятельность.

Баканов получил соответствующее свидетельство 27 июня 2023 года.

Документ экс-чиновнику выдал Совет адвокатов Полтавской области.

На сайте Совета адвокатов Полтавской области есть информация, что Баканов сдал свои квалификационные экзамены 7 октября 2022 года. После этого он прошел шестимесячную стажировку.

Читайте также: Баканов за пол часа до увольнения из СБУ: Сложно за несколько лет изменить эту систему

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.