Экс-глава СБУ Баканов нашелся: он стал адвокатом в Полтавской области
Экс-председатель СБУ Иван Баканов стал адвокатом в Полтавской области. Эту информацию подтвердил в комментарии LIGA.net глава Совета адвокатов Полтавской области Владимир Скукис.
Он сообщил, что Баканов проходил стажировку в Полтаве и "немного" в Киеве.
"Совет собирался, проверял эту информацию, засчитал ему [Баканову] стажировку", – сказал Скукис.
Баканов проходил стажировку у адвоката, который зарегистрирован в Совете адвокатов Полтавской области. После этого он получил соответствующее свидетельство.
"А потом [Баканов] самостоятельно определил адрес своего рабочего места, и в этой связи мы [Совет адвокатов Полтавской области] внесли информацию в Единый Реестр адвокатов Украины", – отметил Скукис.
В настоящее время Баканов получил статус адвоката и может осуществлять профессиональную деятельность.
Баканов получил соответствующее свидетельство 27 июня 2023 года.
Документ экс-чиновнику выдал Совет адвокатов Полтавской области.
На сайте Совета адвокатов Полтавской области есть информация, что Баканов сдал свои квалификационные экзамены 7 октября 2022 года. После этого он прошел шестимесячную стажировку.
- 17 июля 2022 года президент Зеленский отстранил Баканова от должности, объяснив это большим количеством правоохранителей-предателей, перешедших на сторону России после полномасштабного вторжения. Вениславский сообщил LIGA.net, что в отношении Баканова проводится служебное расследование.
- 19 июля Зеленский уволил заместителя Баканова и сменил начальников управлений СБУ в пяти областях.
- 8 февраля 2023 года завершилось служебное расследование по Баканову. Нардепы профильного комитета Верховной Рады отметили, что экс-председатель СБУ находится в Украине.
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