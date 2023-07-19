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Экс-глава СБУ Баканов нашелся: он стал адвокатом в Полтавской области

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 17:26
Экс-глава СБУ Баканов нашелся: он стал адвокатом в Полтавской области - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

Экс-председатель СБУ Иван Баканов стал адвокатом в Полтавской области. Эту информацию подтвердил в комментарии LIGA.net глава Совета адвокатов Полтавской области Владимир Скукис.

Он сообщил, что Баканов проходил стажировку в Полтаве и "немного" в Киеве.

"Совет собирался, проверял эту информацию, засчитал ему [Баканову] стажировку", – сказал Скукис.

Баканов проходил стажировку у адвоката, который зарегистрирован в Совете адвокатов Полтавской области. После этого он получил соответствующее свидетельство.

"А потом [Баканов] самостоятельно определил адрес своего рабочего места, и в этой связи мы [Совет адвокатов Полтавской области] внесли информацию в Единый Реестр адвокатов Украины", – отметил Скукис.

В настоящее время Баканов получил статус адвоката и может осуществлять профессиональную деятельность.

Баканов получил соответствующее свидетельство 27 июня 2023 года.

Документ экс-чиновнику выдал Совет адвокатов Полтавской области.

Скриншот з сайту: erau.unba.org.ua

На сайте Совета адвокатов Полтавской области есть информация, что Баканов сдал свои квалификационные экзамены 7 октября 2022 года. После этого он прошел шестимесячную стажировку.

Скриншот: advokatura.poltava.ua

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Артём Джерипа
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сбуадвокатПолтавская областьИван Баканов
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