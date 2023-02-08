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Служебное расследование в отношении бывшего главы СБУ Баканова завершено

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 00:08
Служебное расследование в отношении бывшего главы СБУ Баканова завершено - Фото
Иван Баканов (Фото: СБУ)

Служебное расследование по деятельности бывшего главы Службы безопасности Ивана Баканова завершено. Об этом сообщили члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (Слуга народа) и Роман Костенко (Голос) в эфире Радио Свобода.

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Народные депутаты сослались на слова главы СБУ Василия Малюка, который участвовал в заседании комитета Рады 6 февраля.

"Специальные процедуры по проверке деятельности господина Баканова завершены. Я думаю, что об этом общество будет проинформировано, когда это будет необходимо. Потому что это грифованные материалы проверки, они с ограниченным доступом... Вчера мы также получили ответ, где находится Баканов. Он находится в Украине", – сказал Вениславский.

Костенко заявил, что не знает, обнаружены ли служебным расследованием какие-либо факты преступлений, совершенные Бакановым.

По мнению Костенко, материалы расследования следует передать в Государственное бюро расследований, поскольку Баканов – военнослужащий.

"Такие дела расследует ГБР. Но насколько я знаю, это дело не передано в ГБР и я не знаю, есть ли вообще факты преступления. Но ГБР должно изучить результаты этого расследования. Поэтому конкретики не было", – сказал Костенко.

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Наталія Медведєва
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Иван Баканов сбу Василий Малюк Роман Костенко федор вениславский
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