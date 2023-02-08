Служебное расследование в отношении бывшего главы СБУ Баканова завершено

Служебное расследование по деятельности бывшего главы Службы безопасности Ивана Баканова завершено. Об этом сообщили члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (Слуга народа) и Роман Костенко (Голос) в эфире Радио Свобода.

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Народные депутаты сослались на слова главы СБУ Василия Малюка, который участвовал в заседании комитета Рады 6 февраля.

"Специальные процедуры по проверке деятельности господина Баканова завершены. Я думаю, что об этом общество будет проинформировано, когда это будет необходимо. Потому что это грифованные материалы проверки, они с ограниченным доступом... Вчера мы также получили ответ, где находится Баканов. Он находится в Украине", – сказал Вениславский.

Костенко заявил, что не знает, обнаружены ли служебным расследованием какие-либо факты преступлений, совершенные Бакановым.

По мнению Костенко, материалы расследования следует передать в Государственное бюро расследований, поскольку Баканов – военнослужащий.

"Такие дела расследует ГБР. Но насколько я знаю, это дело не передано в ГБР и я не знаю, есть ли вообще факты преступления. Но ГБР должно изучить результаты этого расследования. Поэтому конкретики не было", – сказал Костенко.

17 июля 2022 года президент Зеленский отстранил Баканова от должности, объяснив это большим количеством правоохранителей-предателей, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

Вениславский сообщил LIGA.net , что по Баканову проводится служебное расследование.

, что по Баканову проводится служебное расследование. 18 июля президент заявил, что в СБУ происходит кадровая ревизия.

19 июля Зеленский уволил заместителя Баканова и сменил начальников управлений СБУ в пяти областях.

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Наталія Медведєва

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