"Меняем подходы к работе". Новый глава СБУ Малюк назвал первоочередные задачи спецслужбы

Служба безопасности Украины будет менять подходы к работе – не просто сдерживать врага, а действовать на опережение. Об этом заявил новый глава СБУ Василий Малюк во время выступления в Верховной Раде.

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Малюк отметил, что осознает уровень угроз, которые возникли перед Украиной во время полномасштабной войны, и собственную ответственность на должности руководителя спецслужбы.

"Первое и самое главное – выполняем поручения президента и меняем подходы к работе. Не просто сдерживаем врага, а действуем на опережение. Строим новую и современную модель государственной безопасности – с учетом опыта войны", – подчеркнул глава СБУ.

Среди первоочередных задач СБУ Малюк назвал: очищение Службы, борьбу с коллаборантами, приспешниками врага и предателями всех уровней.

По словам руководителя СБУ, выполнение этих задач требует от спецслужбы комплексного подхода – когда каждое направление деятельности развивается одинаково качественно и равномерно.

Малюк рассказал, что за последние полгода в спецслужбе были переформатированы контрразведка и военная контрразведка, бойцы спецназа СБУ "Альфа" провели ряд сложных операций.

"Мы показали всему миру, что такое украинский характер. А теперь должны объединить усилия и вернуть наши территории. И как глава СБУ, я сделаю все для Победы", – подчеркнул Малюк.

Несколько лет назад Зеленский уволил Малюка с должности первого заместителя главы спецслужбы и начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Тогда это объяснялось необходимостью активизации борьбы с контрабандой, темпы которой не устраивали президента. Вскоре Малюка вернули к руководству СБУ.

Вчера президент Владимир Зеленский официально внес в Раду кандидатуру Малюка на должность главы СБУ.

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада поддержала назначение Малюка главой СБУ.

Наталія Медведєва

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