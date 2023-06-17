Експосол США не вважає серйозними дискусії про можливий розпад Росії після війни

Дискусії про можливий розпад Росії після її поразки у війні проти України не серйозні, головне – не дати диктатору Путіну досягти успіху у його загарбницьких устремліннях. Таку думку висловив колишній посол США у Москві (2012—2014) Майкл Макфол, нині співголова міжнародної робочої групи з санкцій проти Росії, в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Макфола запитали, як сприймається на Заході сценарій розпаду Росії, за аналогією з розпадом Радянського Союзу.

"Я не вважаю, що це серйозні дискусії. Так, деякі про це говорять, але я не вважаю, що це має бути метою американського уряду та європейських урядів. Ні. Мета – зупинити Російську імперію в Україні. Це дуже важливо. Щоб настав кінець цій ідеї імперії, потрібна перемога України", – сказав колишній посол США.

Він заявив, що вважає малоймовірним розпад Росії.

"А що буде далі? По-перше, я вважаю, що це малоймовірно. По-друге, я хочу, щоб перемога над Російською імперією стала оновленням інших ідей у Росії", – сказав Макфол.

На його думку, у Росії поряд з імперіалістами є люди, які хочуть спокійного життя, для досягнення цього необхідно припинити імперіалістичну інтервенцію, окупацію України.

У грудні 2022 року журналісти LIGA.net під час інтерв'ю з головою ГУР Кирилом Будановим помітили в його кабінеті картку з розчленованою Росією.

під час інтерв'ю з головою ГУР Кирилом Будановим помітили в його кабінеті картку з розчленованою Росією. У лютому 2023-го Буданов склав карту з розділеною Росією у своєму кабінеті, заявивши, що тепер "ми її ріжемо".

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