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Экс-посол США не считает серьезными дискуссии о возможном распаде России после войны

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 11:13
Экс-посол США не считает серьезными дискуссии о возможном распаде России после войны - Фото
Майкл Макфол (Фото: EPA)

Дискуссии о возможном распаде России после ее поражения в войне против Украины не серьезны, главное – не дать диктатору Путину достичь успеха в его захватнических устремлениях. Такое мнение высказал бывший посол США в Москве (2012—2014) Майкл Макфол, ныне сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против России, в интервью Радио Свобода.

Макфолу задали вопрос о том, как воспринимается на Западе сценарий распада России, по аналогии с распадом Советского Союза.

"Я не считаю, что это серьезные дискуссии. Да, некоторые об этом говорят, но я не считаю, что это должно быть целью американского правительства и европейских правительств. Нет. Цель – остановить Российскую империю в Украине. Это очень важно. Чтобы пришел конец этой идее империи, нужна победа Украины", – сказал бывший посол США.

Он заявил, что считает маловероятным распад России.

"А что будет дальше? Во-первых, я считаю, что это маловероятно. Во-вторых, я хочу, чтобы победа над Российской империей стала обновлением других идей в России", – сказал Макфол. 

По его мнению, в России наряду с империалистами, есть люди, которые хотят спокойной жизни, для достижения этого необходимо прекратить империалистическую интервенцию, оккупацию Украины. 

  • В декабре 2022 года журналисты LIGA.net во время интервью с главой ГУР Кириллом Будановым заметили в его кабинете карту с расчлененной Россией.
  • В феврале 2023-го Буданов сложил карту с разделенной Россией в своем кабинете, заявив, что теперь "мы ее режем".
Наталья Медведева
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