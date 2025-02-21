Ексголову Тернопільської облради підозрюють у недекларуванні майна на 2 млн грн
Ексголова Тернопільської облради та чинний депутат цієї ж ради отримав підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.
Правоохоронці не називають імені депутата, але, ймовірно, йдеться про Михайла Головка.
Зазначається, що підозрюваний, коли перебував на посаді голови Тернопільської облради, не вказав у декларації за 2022-2023 роки квартиру площею 201,9 "квадратів", зареєстровану на його матір.
Також у декларації не були вказані кілька нежитлових приміщень: паркувальне місце, автомийка та комірка, і кошти на банківському рахунку.
Зазначається, що дії депутата кваліфікували як декларування недостовірної інформації.
Також зазначається, що Головко підозрюється у вимаганні хабаря у власника приватного підприємства та одержанні 600 000 грн.
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