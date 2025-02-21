Ексголову Тернопільської облради підозрюють у недекларуванні майна на 2 млн грн

Зазначається, що депутат не вказав у декларації квартиру та нежитлові приміщення

Михайло Головко (Фото: facebook.com/Holovko.Mykhailo)

Ексголова Тернопільської облради та чинний депутат цієї ж ради отримав підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

Правоохоронці не називають імені депутата, але, ймовірно, йдеться про Михайла Головка.

Зазначається, що підозрюваний, коли перебував на посаді голови Тернопільської облради, не вказав у декларації за 2022-2023 роки квартиру площею 201,9 "квадратів", зареєстровану на його матір.

Також у декларації не були вказані кілька нежитлових приміщень: паркувальне місце, автомийка та комірка, і кошти на банківському рахунку.

Зазначається, що дії депутата кваліфікували як декларування недостовірної інформації.

Також зазначається, що Головко підозрюється у вимаганні хабаря у власника приватного підприємства та одержанні 600 000 грн.