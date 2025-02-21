Экс-глава Тернопольского облсовета подозревается в недекларировании имущества на 2 млн грн
Экс-председатель Тернопольского облсовета и действующий депутат этого же совета получил подозрение в недекларировании имущества на сумму более 2 млн грн. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Правоохранители не называют имени депутата, но, вероятно, речь идет о Михаиле Головко.
Отмечается, что подозреваемый, находясь в должности главы Тернопольского облсовета, не указал в декларации за 2022-2023 годы квартиру площадью 201,9 "квадратов", зарегистрированную на его мать.
Также в декларации не было указано несколько нежилых помещений: парковочное место, автомойка и кладовая, и средства на банковском счету.
Действия депутата квалифицировали как декларирование недостоверной информации.
Также отмечается, что Головко подозревается в вымогательстве взятки у владельца частного предприятия и получении 600 000 грн.
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