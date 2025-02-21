Экс-глава Тернопольского облсовета подозревается в недекларировании имущества на 2 млн грн

Отмечается, что депутат не указал в декларации квартиру и нежилые помещения

Михаил Головко (Фото: facebook.com/Holovko.Mykhailo)

Экс-председатель Тернопольского облсовета и действующий депутат этого же совета получил подозрение в недекларировании имущества на сумму более 2 млн грн. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Правоохранители не называют имени депутата, но, вероятно, речь идет о Михаиле Головко.

Отмечается, что подозреваемый, находясь в должности главы Тернопольского облсовета, не указал в декларации за 2022-2023 годы квартиру площадью 201,9 "квадратов", зарегистрированную на его мать.

Также в декларации не было указано несколько нежилых помещений: парковочное место, автомойка и кладовая, и средства на банковском счету.

Действия депутата квалифицировали как декларирование недостоверной информации.

Также отмечается, что Головко подозревается в вымогательстве взятки у владельца частного предприятия и получении 600 000 грн.