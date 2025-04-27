Естонія відпустила танкер "тіньового флоту" РФ після "усунення недоліків" – де судно зараз

Танкер Kiwala у Таллінській затоці (Фото: ERR)

Затриманий Військово-морськими силами Естонії нафтовий танкер Kiwala усунув виявлені недоліки й тепер може залишити країну. Про це напередодні, 26 квітня, заявив директор морської служби Транспортного департаменту Крістьян Труу, передає естонський суспільний мовник ERR. Станом на неділю, судно з "тіньового флоту" РФ уже покинуло естонський порт.

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"Під час повторної перевірки Департамент транспорту встановив, що на танкері Kiwala усунуті раніше виявлені недоліки і судно отримало дозвіл залишити Естонію", – йдеться у публікації ERR.

За словами Труу, з технічного погляду судно "у порядку" й воно може залишити Естонію.

Під час повторної перевірки були оцінені результати аудиту, підготовка екіпажу судна до надзвичайних ситуацій та усунення технічних недоліків.

За даними профільного сайту Vesselfinder, танкер Kiwala, що йде під прапором африканського Джибуті, уже прибув до російського порту Усть-Луга – це сталось близько 5:00 за київським часом.

Водночас на мапі Vesselfinder судно фіксується посеред Фінської затоки:

Скриншот із сайту Vesselfinder

Інший сайт Marinetraffic пише, що Kiwala ще йде до Усть-Луги. У будь-якому разі ці дані свідчать, що судно залишило естонський порт Мууга, де стояло під охороною ВМС країни після арешту.