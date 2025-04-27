Эстония отпустила танкер "теневого флота" РФ после "устранения недостатков": где он сейчас

Танкер Kiwala в Таллинском заливе (Фото: ERR)

Задержанный Военно-морскими силами Эстонии нефтяной танкер Kiwala устранил выявленные недостатки и теперь может покинуть страну. Об этом накануне, 26 апреля, заявил директор морской службы Транспортного департамента Кристьян Труу, передает эстонский общественный вещатель ERR. По состоянию на воскресенье судно из "теневого флота" РФ уже покинуло эстонский порт.

"В ходе повторной проверки Департамент транспорта установил, что на танкере Kiwala устранены ранее выявленные недостатки и судно получило разрешение покинуть Эстонию", – говорится в публикации ERR.

По словам Труу, с технической точки зрения судно "в порядке" и оно может покинуть Эстонию.

В ходе повторной проверки были оценены результаты аудита, подготовка экипажа судна к чрезвычайным ситуациям и устранение технических недостатков.

По данным профильного сайта Vesselfinder, идущий под флагом африканского Джибути танкер Kiwala уже прибыл в российский порт Усть-Луга – это произошло около 5:00 по Киеву.

В то же время на карте Vesselfinder судно фиксируется посреди Финского залива:

Скриншот с сайта Vesselfinder

Другой сайт Marinetraffic пишет, что Kiwala еще идет в Усть-Лугу. В любом случае эти данные свидетельствуют, что судно покинуло эстонский порт Мууга, где стояло под охраной ВМС страны после ареста.