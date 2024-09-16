Федоров: Виплати в межах Національного кешбеку почнуться з 20 жовтня

До програми доєдналися 1,2 млн українців і понад 900 виробників

Михайло Федоров (Фото: Telegram міністра)

Українці почнуть отримувати виплати в рамках програми Національного кешбеку уже з 20 жовтня. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Публічний бета-тест Нацкешбеку запустили на початку вересня. До програми вже долучилися 1,2 млн користувачів і 963 виробники, які зареєстрували понад 171 000 товарів. 638 000 українців активували картки в Дії.

Міністр нагадав, що у разі купівлі товару від українського виробника на картку повертається 10% від вартості, а це до 3000 грн щомісяця. На цей момент уже нараховано понад 2,9 млн грн кешбеку.

За його словами, для покупців система проста, але технічно – це один із найскладніших сервісів.

"Технічно це один із найскладніших сервісів через рекордну кількість обміну даними між різними електронними системами — банками, виробниками, ритейлами, інформаційними системами, податковою, застосунком і порталом Дія", — сказав Федоров.

Для кожного учасника процесу діє окремий алгоритм, а для витрат накопичених коштів налаштували антифрод-систему (для перевірки платежів). Завдяки цьому можна буде сплачувати не лише певні групи товарів, а й комуналку, ліки та спорт.

Виплати кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за придбання у вересні, анонсував Федоров.

Станом на 5 вересня до програми Нацкешбеку доєдналися понад 600 виробників. У програмі зареєстрували 63 000 товарів.

9 вересня українцям почали зараховувати гроші Національного кешбеку.

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