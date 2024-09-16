Федоров: Выплаты в пределах Национального кешбэка начнутся с 20 октября

К программе присоединились 1,2 млн украинцев и более 900 производителей

Михаил Федоров (Фото: Telegram министра)

Украинцы станут получать выплаты в рамках программы Национального кешбэка уже с 20 октября. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Публичный бета-тест Нацкешбэка был запущен в начале сентября. К программе уже присоединились 1,2 млн пользователей и 963 производителя, которые зарегистрировали более 171 000 товаров. 638 000 украинцев активировали карты в Дии.

Министр напомнил, что при покупке товара от украинского производителя на карту возвращается 10% от стоимости, а это до 3000 грн ежемесячно. В настоящее время уже начислено более 2,9 млн грн кешбэка.

По его словам, для покупателей система проста, но технически – это один из самых сложных сервисов.

"Технически это один из самых сложных сервисов из-за рекордного количества обмена данными между разными электронными системами — банками, производителями, ритейлами, информационными системами, налоговой, приложением и порталом Дия", — сказал Федоров.

Для каждого участника процесса действует отдельный алгоритм, а для использования накопленных средств настроена антифрод-система (для проверки платежей). Благодаря этому можно будет оплатить не только группы товаров, но и коммуналку, лекарства и спорт.

Выплаты кешбэка начнутся с 20 октября за покупки в сентябре, анонсировал Федоров.

По состоянию на 5 сентября к программе Нацкешбэка присоединились более 600 производителей. В программе зарегистрировано 63 000 товаров.

9 сентября украинцам стали зачислять деньги Национального кешбэка.

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