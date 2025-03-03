Режисер "Анори" Шон Бейкер з "Оскарами", які отримав фільм (Фото: Caroline Brehman/EPA)

Фільм "Анора" з російськими акторами отримав "Оскар" у п'ятьох номінаціях. Про це повідомила Американська кіноакадемія.

"Анора" перемогла в основній номінації найкращого фільму року, отримала нагороди за найкращі жіночу роль (Майкі Медісон), режисера (Шон Бейкер), оригінальний сценарій та монтаж фільму.

Фільм отримав п'ять з шести номінацій, на які був висунутий. Інший актор отримав нагороду тільки у номінації за найкращу чоловічу роль – це Едрієн Броуді у фільмі "Бруталіст".

Як LIGA.net розповідала раніше, у центрі сюжету фільму перебуває Анора (Майкі Медісон), секс-працівниця з Брукліну, яка отримує шанс на казку про Попелюшку, коли знайомиться і виходить заміж за Івана (Марк Ейдельштейн) – сина російського олігарха.

Коли новина про це доходить до Росії, то її казка опиняється під загрозою, оскільки батьки Івана вирушають до Нью-Йорка, щоб домогтися анулювання шлюбу.

Крім Ейдельштейна, у фільмі також грає росіянин Юрій Борисов. Вони не робили заяв щодо збройної агресії Росії проти України. Режисер Шон Бейкер також не коментував рішення про створення фільму з росіянами під час повномасштабного вторгнення РФ до України.

Видання Vulture зазначало, що раніше Шон Бейкер взагалі уникав політики у своїх фільмах і це тривало до виходу "Анори".

Бейкер познайомився з Борисовим на Каннському кінофестивалі у 2021 році: він звернувся до російського актора з пропозицією знятися у його фільмі після того, як побачив його роль російського шахтаря у фінському фільмі "Відсік №6".

Ейдельштейн, який виріс в Нижньому Новгороді, знімався у тимчасово окупованому Криму. Це був фільм "Країна Саші", його дистрибуцією займалася "Централ Партнершип" – дочірня компанія російського державного газового гіганта "Газпром".

Борисова, що виріс поблизу Москви, звинувачували у зйомках у фінансованій Росією пропаганді, зокрема, за його роль у фільмі "Калашников". Він також частково знімався в тимчасово окупованому Криму.

Нині ж наступний фільм Борисова, який є на стадії постпродакшну, – це "Поет". Він розповідає про російського поета Олександра Пушкіна і просувається також "Централ Партнершип". Тим часом Ейдельштейн отримав головну роль у фільмі "Буратіно" – російській адаптації класичної історії про Піноккіо, яку написав Олексій Толстой.

Українці зі сфери кіно були обурені похвалами на адресу "Анори" та її акторів.

"Війна, що триває, більше не викликає занепокоєння у великих кінофестивалів, це як вчорашня новина. Половина акторського складу продовжує брати участь у проурядових кінофестивалях у Росії, виконуючи головні ролі в фільмах, які фінансуються урядом. Це дуже сумнівно…"Анора" – це знак того, що російську культуру ніхто не скасовував і не скасує. Для них це перемога", – розповідала виданню The Telegraph програмна кураторка Українського інституту в Лондоні Ольга Сидорушкіна.

Своєю чергою кінорежисерка, продюсерка і сценаристка Ксенія Бугрімова констатувала, що "мистецтво стає інструментом маніпуляції сприйняттям Росії".

"Уявіть, якби герої були з Ізраїлю чи Гази, як би реагували глядачі. Це те саме", – сказала вона.

У 2024 році український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію "Оскар" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Після цього фільм побив усі рекорди переглядів на українських стримінгових платформах.

У 2025 році на "Оскар" номінували український документальний фільм "Порцелянова війна". Він розповідає про трьох українських митців, які працюють у жанрі порцелянової анімалістики на тлі повномасштабного вторгнення Росії.