Вперше в історії: "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" за найкращий документальний фільм

Команда стрічки "20 днів у Маріуполі" отримує "Оскар" за "Найкращий повнометражний документальний фільм" (Фото: EPA)

Стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала премію "Оскар" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це перший український фільм, який здобув цю нагороду Американської кіноакадемії. Про це відомо з трансляції церемонії 96-ї премії "Оскар".

Під час нагородження Чернов зазначив, що "Оскар" його фільму — знаковий момент для українського кінематографа. Режисер наголосив, що волів би ніколи не знімати цю стрічку, а нагороду обміняв би на мир, який був в Україні до російського вторгнення.

"Я проміняв би цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на наші міста, не убивала десятки тисяч наших громадян... Разом ми повинні робити все, щоб ця війна закінчилася", – сказав він.

"Дякую усім. Слава Україні!" – додав режисер, весь зал аплодував Чернову стоячи.

Крім "20 днів у Маріуполі", у категорії "Найкращий документальний фільм" змагалися ще чотири стрічки:

→ Bobi Wine: The People’s President ("Бобі Вайн: Народний президент");

→ The Eternal Memory ("Вічна пам'ять");

→ Four Daughters ("Чотири доньки");

→ To Kill a Tiger ("Убити тигра").

"20 днів у Маріуполі" — документальна робота режисера та воєнного кореспондента Мстислава Чернова. У березні 2022 року він та його колега — фотограф Євген Малолєтка — були останніми із цивільних журналістів, які лишалися в Маріуполі, що опинився у повній блокаді російських військ.

Стрічка стала найкасовішою в Україні минулого року, зібравши 500 000 грн тільки за перший вікенд прокату.

"20 днів у Маріуполі" вже переміг у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA, а Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

