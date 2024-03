Впервые в истории: "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар" за лучший документальный фильм

Команда фильма "20 дней в Мариуполе" получает "Оскар" за "Лучший полнометражный документальный фильм" (Фото: EPA)

Лента "20 дней в Мариуполе" получила премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Это первый украинский фильм, получивший эту награду Американской киноакадемии. Об этом известно из трансляции церемонии 96 премии "Оскар".

Во время награждения Чернов отметил, что "Оскар" его фильму – знаковый момент для украинского кинематографа. Режиссер подчеркнул, что предпочел бы никогда не снимать эту ленту, а награду обменял бы на мир, который был в Украине до российского вторжения.

"Я бы променял эту статуэтку на то, чтобы Россия никогда не нападала на наши города, не убивала десятки тысяч наших граждан... Вместе мы должны делать все, чтобы эта война закончилась", – сказал он.

"Спасибо всем. Слава Украине!" – добавил режиссер, весь зал аплодировал Чернову стоя.

Команда фильма

Кроме "20 дней в Мариуполе", в категории "Лучший документальный фильм" соревновались еще четыре ленты:

→ Bobi Wine: The People's President ("Боби Вайн: Народный президент");

→ The Eternal Memory ("Вечная память");

→ Four Daughters ("Четыре дочери");

→ To Kill a Tiger ("Убить тигра").

"20 дней в Мариуполе" – документальная работа режиссера и военного корреспондента Мстислава Чернова. В марте 2022 года он и его коллега — фотограф Евгений Малолетка — были последними из гражданских журналистов, остававшихся в Мариуполе, оказавшихся в полной блокаде российских войск.

Лента стала самой кассовой в Украине в прошлом году, собрав 500 000 грн только за первый уикенд проката.

"20 дней в Мариуполе" уже победил в номинации "Лучший документальный фильм" британской кинопремии BAFTA, а Чернов получил премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за "выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".

