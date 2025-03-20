Фінляндія восьмий рік поспіль стає найщасливішою країною світу. Україна – на 111 місці

Всього рейтинг World Happiness Report містить 147 країн, на останньому місці – Афганістан, на першому – Фінляндія

Фото: ЕРА/NEIL HALL

Фінляндія восьмий рік поспіль стає найщасливішою країною світу згідно з дослідженням World Happiness Report. Україна ж за рік опустилася зі 105 до 111 місця.

Всього рейтинг містить 147 країн. Найщасливіша десятка така:

1. Фінляндія

2. Данія

3. Ісландія

4. Швеція

5. Нідерланди

6. Коста-Рика

7. Норвегія

8. Ізраїль

9. Люксембург

10. Мексика

На останньому місці рейтингу щастя опинився Афганістан, перед ним – африканські Сьєрра-Леоне, Ліван, Малаві, Зімбабве та Ботсвана.

Україна отримала 4,68 бала з 10 можливих, посівши 111 місце. На позиції попереду – Нігер, позаду – Марокко. США цього року на 24-му місці найщасливіших країн світу.

Цього року у звіті про щастя у світі вивчали, як люди реагують на ситуацію з втратою гаманців. Виявилося, рівень повернутих гаманців був майже вдвічі вищий, ніж люди очікували, а це свідчить про те, що доброта інших людей більше пов’язана з нашим щастям, ніж ми раніше думали.

Джон Ф. Геллівелл, економіст з Університету Британської Колумбії, сказав, що ці результати показують: люди набагато щасливіші, коли вірять, що інші піклуються про них.

Він також зазначив, що люди в цілому занадто песимістичні й не очікують такої доброти, хоча насправді вона набагато більша.

Звіт також виявив, що:

→ У США та деяких країнах Європи рівень щастя та довіри знижується через політичні розбіжності.

→ Спільні обіди з іншими людьми позитивно впливають на добробут.

→ Найщасливіші в домогосподарствах, де живе до п'яти людей, це стосується як Мексики, так і Європи.

Інфографіка: World Happiness Report