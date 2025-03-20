Фінляндія восьмий рік поспіль стає найщасливішою країною світу. Україна – на 111 місці
Фінляндія восьмий рік поспіль стає найщасливішою країною світу згідно з дослідженням World Happiness Report. Україна ж за рік опустилася зі 105 до 111 місця.
Всього рейтинг містить 147 країн. Найщасливіша десятка така:
1. Фінляндія
2. Данія
3. Ісландія
4. Швеція
5. Нідерланди
6. Коста-Рика
7. Норвегія
8. Ізраїль
9. Люксембург
10. Мексика
На останньому місці рейтингу щастя опинився Афганістан, перед ним – африканські Сьєрра-Леоне, Ліван, Малаві, Зімбабве та Ботсвана.
Україна отримала 4,68 бала з 10 можливих, посівши 111 місце. На позиції попереду – Нігер, позаду – Марокко. США цього року на 24-му місці найщасливіших країн світу.
Цього року у звіті про щастя у світі вивчали, як люди реагують на ситуацію з втратою гаманців. Виявилося, рівень повернутих гаманців був майже вдвічі вищий, ніж люди очікували, а це свідчить про те, що доброта інших людей більше пов’язана з нашим щастям, ніж ми раніше думали.
Джон Ф. Геллівелл, економіст з Університету Британської Колумбії, сказав, що ці результати показують: люди набагато щасливіші, коли вірять, що інші піклуються про них.
Він також зазначив, що люди в цілому занадто песимістичні й не очікують такої доброти, хоча насправді вона набагато більша.
Звіт також виявив, що:
→ У США та деяких країнах Європи рівень щастя та довіри знижується через політичні розбіжності.
→ Спільні обіди з іншими людьми позитивно впливають на добробут.
→ Найщасливіші в домогосподарствах, де живе до п'яти людей, це стосується як Мексики, так і Європи.
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