Финляндия уже восьмой год становится самой счастливой страной мира. Украина – на 111 месте

Всего рейтинг World Happiness Report содержит 147 стран, на последнем месте – Афганистан, на первом – Финляндия

Фото: ЕРА/NEIL HALL

Финляндия восьмой год подряд становится самой счастливой страной мира согласно исследованию World Happiness Report. Украина за год опустилась со 105 до 111 места.

Всего рейтинг включает 147 стран. Самая счастливая десятка такова:

1. Финляндия

2. Дания

3. Исландия

4. Швеция

5. Нидерланды

6. Коста-Рика

7. Норвегия

8. Израиль

9. Люксембург

10. Мексика

На последнем месте рейтинга счастья оказался Афганистан, перед ним – африканские Сьерра-Леоне, Ливан, Малави, Зимбабве и Ботсвана.

Украина получила 4,68 балла из 10 возможных, заняв 111 место. На позиции впереди – Нигер, позади – Марокко. США в этом году на 24-м месте самых счастливых стран мира.

В этом году в отчете о счастье в мире изучали, как люди реагируют на ситуацию с потерей кошельков. Оказалось, уровень возвращенных кошельков был почти вдвое выше, чем люди ожидали, и это говорит о том, что доброта других людей больше связана с нашим счастьем, чем мы раньше думали.

Джон Ф. Хелливелл, экономист из Университета Британской Колумбии, сказал, что эти результаты показывают: люди гораздо счастливее, когда верят, что другие заботятся о них.

Он также отметил, что люди в целом слишком пессимистичны и не ожидают такой доброты, хотя на самом деле она гораздо больше.

Отчет также выяснил, что:

→ В США и некоторых странах Европы уровень счастья и доверия снижается из-за политических разногласий.

→ Совместные обеды с другими людьми благотворно влияют на благополучие.

→ Самые счастливые в домохозяйствах, где проживает до пяти человек, это касается как Мексики, так и Европы.

Инфографика: World Happiness Report