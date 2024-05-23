"Фінська затока потрібна Путіну". Безпековий аналітик Лакійчук про нові зазіхання Москви
Балтійське море для Росії є "морськими воротами у світовий океан". Таку думку в коментарі LIGA.net висловив український безпековий аналітик Павло Лакійчук, пояснюючи мету зазіхань Москви на частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу Балтійська і Зеленоградська у Калінінградській області.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
За його словами, росіяни мають у Балтійському морі такі ж інтереси, що і в Чорному. Порт у Новоросійську, який розташований у Чорному морі, у Росії є єдиним практично незамерзаючим.
"Порти Фінської затоки зручніші та значно рентабельніші, ніж порти Кольського півострова, де навігація обмежена, чи Далекого Сходу, із якими важко налагодити ефективну логістику", – пояснив Лакійчук.
Тому Фінська затока потрібна кремлівському диктатору Володимиру Путіну для експорту нафти та імпорту споживчих товарів, додав аналітик.
Лакійчук переконаний: росіянам у Балтиці непросто, оскільки й армійський корпус Балтійського флоту, і підрозділи Ленінградського військового округу зараз воюють в Україні. Тому, зазначив він, Москва, скоріш за все, діятиме гібридними методами.
- 21 травня 2024 року російське опозиційне видання The Moscow Times з'ясувало, що Кремль в односторонньому порядку вирішив змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Відповідний проєкт постанови уряду від Міноборони РФ з'явився на порталі правових актів.
- Лідери країн Балтії закликали Москву дотримуватися норм міжнародного права та не робили більш різких заяв.
Читайте також: "Пробний камінь". Чому Росія зазіхнула на кордони у Балтійському морі та що далі