Фон дер Ляєн похвалила Україну в її шляху до Євросоюзу. Каже, скоро досягнемо успіху

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на полях саміту НАТО у Вільнюсі похвалила Україну у швидкості виконання реформ для євроінтеграції, заявивши, що такими темпами наша країна скоро досягне успіху у процесі вступу до Євросоюзу.

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Вона зазначила, що не може коментувати шлях України до НАТО, оскільки є президенткою Єврокомісії, тому відзначила успіхи Києва у виконанні реформ для успішної євроінтеграції.

"Швидкість, з якою Україна рухається на шляху до членства в ЄС, вражає. Це процес, який заснований на заслугах, і ентузіазм та інтенсивність, з якими Україна реформується, швидко наближають її до членства в ЄС", – сказала фон дер Ляєн.

Вона висловила впевненість: якщо Україна й надалі працюватиме над проведенням необхідних для вступу у ЄС реформ, зберігши водночас такий темп, то "вже скоро на неї чекатиме успіх".

"Це чудовий приклад того, як можна швидко рухатися до членства в ЄС, якщо ви виконуєте необхідні вимоги", – сказала фон дер Ляєн.

Фінальний звіт Єврокомісії буде підготовлено до жовтня.

У лютому 2023 року з'явилася спільна заява президента та лідерів ЄС: "Майбутнє України та її громадян – у Євросоюзі".

9 травня фон дер Ляєн уп'яте побувала в Києві, одна з причин – звіт про прогрес України на шляху до ЄС.

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