Фон дер Ляєн похвалила Україну в її шляху до Євросоюзу. Каже, скоро досягнемо успіху
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на полях саміту НАТО у Вільнюсі похвалила Україну у швидкості виконання реформ для євроінтеграції, заявивши, що такими темпами наша країна скоро досягне успіху у процесі вступу до Євросоюзу.
Вона зазначила, що не може коментувати шлях України до НАТО, оскільки є президенткою Єврокомісії, тому відзначила успіхи Києва у виконанні реформ для успішної євроінтеграції.
"Швидкість, з якою Україна рухається на шляху до членства в ЄС, вражає. Це процес, який заснований на заслугах, і ентузіазм та інтенсивність, з якими Україна реформується, швидко наближають її до членства в ЄС", – сказала фон дер Ляєн.
Вона висловила впевненість: якщо Україна й надалі працюватиме над проведенням необхідних для вступу у ЄС реформ, зберігши водночас такий темп, то "вже скоро на неї чекатиме успіх".
"Це чудовий приклад того, як можна швидко рухатися до членства в ЄС, якщо ви виконуєте необхідні вимоги", – сказала фон дер Ляєн.
- Фінальний звіт Єврокомісії буде підготовлено до жовтня.
- У лютому 2023 року з'явилася спільна заява президента та лідерів ЄС: "Майбутнє України та її громадян – у Євросоюзі".
- 9 травня фон дер Ляєн уп'яте побувала в Києві, одна з причин – звіт про прогрес України на шляху до ЄС.
Читайте також: "Це невідомо". Кулеба не знає, що НАТО хоче від України для запрошення в Альянс
Коментарі