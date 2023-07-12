Фон дер Ляйен похвалила Украину в ее пути в Евросоюз. Говорит, скоро добьемся успеха

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита НАТО в Вильнюсе похвалила Украину в скорости выполнения реформ для евроинтеграции, заявив, что такими темпами наша страна скоро добьется успеха в процессе вступления в Евросоюз.

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Она отметила, что не может комментировать путь Украины в НАТО, поскольку является президентом Еврокомиссии, поэтому отметила успех Киева в выполнении реформ для успешной евроинтеграции.

"Скорость, с которой Украина движется на пути к членству в ЕС, впечатляет. Это процесс, основанный на заслугах, а энтузиазм и интенсивность, с которыми Украина реформируется, быстро приближают ее к членству в ЕС", – сказала фон дер Ляйен.

Она выразила уверенность: если Украина и дальше будет работать над проведением необходимых для вступления в ЕС реформ, сохранив при этом такой темп, то "уже скоро ее будет ждать успех".

"Это отличный пример того, как можно быстро двигаться к членству в ЕС, если вы выполняете необходимые требования", – сказала фон дер Ляйен.

Финальный отчет Еврокомиссии будет подготовлен к октябрю.

В феврале 2023 года появилось совместное заявление президента и лидеров ЕС: "Будущее Украины и ее граждан – в Евросоюзе".

9 мая фон дер Ляйен в пятый раз побывала в Киеве, одна из причин – отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС.

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