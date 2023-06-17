Французький канал зняв репортаж на позиціях армії РФ. У Кулеби нагадали про закони України

У Міністерстві закордонних справ відреагували на сюжет французького телеканалу TF1Info, журналісти якого відвідали позиції росіян на тимчасово окупованій території. Спікер МЗС Олег Ніколенко вважає це неповагою до жертв російського агресора, а також нагадав французьким медіа про українські закони.

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Журналісти каналу TF1Info 15 червня опублікували у YouTube відео під назвою "Репортаж в окопах із російськими солдатами". Репортаж переглянули 235 000 людей.

Французькі журналісти побували на тимчасово окупованій території України, покаталися з росіянами у їхньому транспорті та приїхали на одну з їхніх позицій. Журналісти взяли коментарі в окупантів, відзняли їхні бліндажі, техніку та зброю. Також у репортажі TF1Info є кадри, як росіянин стріляє – вірогідно, у бік українських позицій.

Спікер МЗС заявив, що репортаж про те, що російські війська зруйнували ще більше міст на окупованих територіях України, "досягає нового журналістського мінімуму2.

"Вони рекламують так звану міць російської армії. Це ганьбить тих, кого вони вбили. Більше того, TF1Info відвідували окуповані території, порушуючи закони України", – зазначив Ніколенко.

У липні 2022-го Ніколенко розкритикував французьку агенцію AFP за підігравання російській пропаганді. Журналісти називали російську армію вторгнення "українськими сепаратистами", представляючи війну РФ проти України як внутрішній конфлікт.

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