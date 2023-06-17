Французский канал снял репортаж на позициях армии РФ. У Кулебы напомнили о законах Украины

В Министерстве иностранных дел отреагировали на сюжет французского телеканала TF1Info, журналисты которого побывали на позициях россиян на временно оккупированной территории. Спикер МИД Олег Николенко считает это неуважением к жертвам российского агрессора, а также напомнил французским медиа об украинских законах.

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Журналисты канала TF1Info 15 июня опубликовали в YouTube видео под названием "Репортаж в окопах с российскими солдатами". Репортаж посмотрели 235 000 человек.

Французские журналисты побывали на временно оккупированной территории Украины, покатались с россиянами в их транспорте и приехали на одну из их позиций. Журналисты взяли комментарии у оккупантов, отсняли их блиндажи, технику и оружие. Также в репортаже TF1Info есть кадры, как россиянин стреляет – вероятно, в сторону украинских позиций.

Спикер МИД заявил, что репортаж о том, что российские войска разрушили еще больше городов на оккупированных территориях Украины, "достигает нового журналистского минимума".

"Они рекламируют так называемую мощь российской армии. Это обесчещивает тех, кого они убили. Более того, TF1Info посещали оккупированные территории, нарушая законы Украины", – отметил Николенко.

В июле 2022-го Николенко раскритиковал французское агентство AFP за подыгрывание российской пропаганде. Журналисты называли российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну РФ против Украины как внутренний конфликт.

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