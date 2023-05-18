ГУР: Ми запобігаємо спробам російських силових структур впроваджувати "агентів" у воєнну розвідку

Українська розвідка фіксує та запобігає всім спробам російських силових структур впровадити своїх "агентів" у підрозділи Головного управління розвідки Міноборони. Про це у коментарі LIGA.net повідомив представник ГУР Андрій Черняк.

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16 травня російське опозиційне видання Медуза опублікувало розслідування, у якому йшлося про те, що ФСБ РФ вербує колишніх бойовиків Ісламської держави та Кавказького емірату, намагаючись впроваджувати їх у чеченські угруповання та кримськотатарські батальйони, що воюють на боці ЗСУ. Журналісти навели кейси ексбойовиків, які розповіли про те, що йшли працювати на ФСБ за гроші та через інші причини.

Черняк відгукнувся на прохання журналістки LIGA.net прокоментувати інформацію, яку поширили росіяни.

Він повідомив, що випадки вербування ФСБ нелегітимним ГРУ та іншими структурами РФ "безумовно, фіксуються українською розвідкою".

За його словами, російські силові структури дійсно готують своїх "агентів", пропонуючи їм гроші, пільги або інше, намагаючись впровадити їх не тільки у кримськотатарські батальйони та чеченські угрупування, що воюють у складі ЗСУ, як написала Медуза, а й у підрозділи воєнної розвідки України.

На запитання, чи завжди вдається попередньо виявити ворога та не допустити його впровадження до лав української розвідки, Черняк сказав "Так, ми всіх ретельно перевіряємо. Особи, які викликають підозру, до наших частин та підрозділів не потрапляють. Хоча такі спроби були".

12 травня 2023 року СБУ повідомила, що колишній міністр освіти Дмитро Табачник, якого підозрюють у державній зраді, співпрацює з російською ФСБ.

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