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ГУР: Мы предотвращаем все попытки российских силовых структур внедрить "агентов" в ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 12:29
ГУР: Мы предотвращаем все попытки российских силовых структур внедрить
Андрей Черняк (Фото: ГУР МО)

Украинская разведка фиксирует и предотвращает все попытки российских силовых структур внедрить своих "агентов" в подразделения и батальоны Вооруженных Сил Украины. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

16 мая российское оппозиционное издание Медуза опубликовало расследование, в котором говорилось, что ФСБ РФ вербует бывших боевиков Исламского государства и Кавказского эмирата, пытаясь внедрять их в чеченские группировки и крымскотатарские батальоны, воюющие на стороне ВСУ. Журналисты привели кейсы экс-боевиков, которые рассказали о том, что шли работать на ФСБ за деньги и по другим причинам.

Черняк откликнулся на просьбу журналистки LIGA.net прокомментировать информацию, которую распространили россияне.

Он сообщил, что случаи вербовки ФСБ, нелегитимным ГРУ и другими структурами РФ "безусловно, фиксируются украинской разведкой".

По его словам, российские силовые структуры действительно готовят своих "агентов", предлагая им деньги, льготы или другое, пытаясь внедрить их не только в крымскотатарские батальоны и чеченские группировки, воюющие в составе ВСУ, как написала Медуза, но и в разные другие батальоны и подразделения украинской армии.

На вопрос, всегда ли удается предварительно выявить врага и не допустить его внедрения в ВСУ, Черняк сказал "Да, мы всех тщательно проверяем и передаем компетентным органам".

  • 12 мая 2023 года СБУ сообщила, что бывший министр образования Дмитрий Табачник, подозреваемый в государственной измене, сотрудничает с российской ФСБ.

Читайте также: В США разоблачили россиян, вербовавших американцев в ряды ФСБ

Милана Головань
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