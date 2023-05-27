ГУР: Окупанти розпочали "операцію під хибним прапором" із застосуванням хімічної зброї

Спецслужби Росії у Запорізькій області намагаються здійснити провокацію із застосуванням хімічної зброї за власними окупаційними військами. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони на основі перехоплених повідомлень.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як вважає ГУР, російські окупанти 27 травня почали здійснювати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Метою цієї "операції під хибним прапором" розвідка вважає створити видимість нібито застосування ЗСУ проти військових РФ хімічної зброї. Сліди поразки хімічною зброєю на тілах росіян спецслужби Кремля планують використовувати для звинувачення України, щоб спробувати зірвати наступ.

ГУР нагадує, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій проти військ РФ використовують лише засоби, які допускаються міжнародними угодами.

27 березня 2023 року з'явилися повідомлення, що окупанти почали скидати з дронів на позиції ЗСУ гранати з хімічною вражаючою речовиною.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.