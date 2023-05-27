ГУР: Оккупанты начали "операцию под ложным флагом" с применением химического оружия

Спецслужбы России в Запорожской области пытаются осуществить провокацию с применением химического оружия по собственным оккупационным войскам. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны на основе перехваченных сообщений.

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Как считает ГУР, российские оккупанты 27 мая начали осуществлять провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Целью этой "операции под ложным флагом" разведка считает создать видимость якобы применения ВСУ против военных РФ химического оружия. Следы поражения химическим оружием на телах россиян спецслужбы Кремля планируют использовать для обвинения Украины, чтобы попытаться сорвать ожидаемое наступление.

ГУР напоминает, что Силы безопасности и обороны Украины во время боевых действий против войск РФ используют только средства, которые допускаются международными соглашениями.

27 марта 2023 года появились сообщения, что оккупанты начали сбрасывать с дронов на позиции ВСУ гранаты с химическим поражающим веществом.

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