ГУР: Росія у найближчі години готує ядерні провокації на ЗАЕС

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що російські окупанти найближчим часом готують "ядерні провокації" на Запорізькій атомній електростанції.

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"рашисти найближчим часом готують ядерні провокації на ЗАЕС та інших об'єктах, що знаходяться на ТОТ. Мета – ускладнити звільнення окупованих територій нашим силам безпеки та оборони. Планують апелювати до міжнародних структур для прикриття своїх примітивних гестапівських ІПСО, нічого в них не вийде. Енергодар наш!" – написав Юсов.

У коментарі LIGA.net він уточнив, що мова йде про удар або імітацію удару по ядерному об'єкту.

"Можлива як імітація удару по об'єкту з наслідками витоку ядерних матеріалів, так і справжні удари", – сказав він, додавши, що РФ як ядерна держава має ядерні матеріали і може їх використати для таких імітацій.

Окупанти роблять це для того, щоб звинуватити в завданні ударів Україну, сказав Юсов.

Разом із тим, вздовж всієї лінії фронту, зокрема на сході і в напрямку українського Донбасу, росіяни готують імітації хімічних атак із боку України.

Після цього, за словами представника ГУР, вони апелюватимуть до "міжнародних експертів" та МАГАТЕ. "Насамперед ця кампанія ІПСО гарантує залучення експертів країн, які або підтримують державу-агресора, або зберігають лояльний нейтралітет", – пояснив Юсов.

Глобальна ціль окупантів, за його словами, – зупинити або ускладнити для Сил оборони деокупацію території України.

Щодо можливих наслідків для мирного населення подібних російських провокацій Юсов сказав: "У РФ є фахівці, які можуть прораховувати подібні сценарії і потенційно прогнозувати наслідки, хоча будь-яка подібна ситуація з ядерними матеріалами може вийти з-під контролю і мати неконтрольовані наслідки для безпеки оточення".

Мешканцям Запорізької області Юсов порадив слідкувати за інформацією.

У повідомленні на сайті ГУР йдеться, що провокація готується у "найближчі години".

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