ГУР: Россия в ближайшее время готовит "ядерные провокации" на ЗАЭС

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты в ближайшее время готовят "ядерные провокации" на Запорожской атомной электростанции.

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"Рашисты в ближайшее время готовят ядерные провокации на ЗАЭС и других объектах, находящихся на ТОТ. Цель – усложнить освобождение оккупированных территорий нашим силам безопасности и обороны. Планируют апеллировать к международным структурам для прикрытия своих примитивных гестаповстких ИПСО, ничего у них не получится. Энергодар наш!" – написал Юсов.

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