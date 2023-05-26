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ГУР: Россия в ближайшее время готовит "ядерные провокации" на ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 20:58
ГУР: Россия в ближайшее время готовит
ЗАЕС (скриншот)

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты в ближайшее время готовят "ядерные провокации" на Запорожской атомной электростанции.

"Рашисты в ближайшее время готовят ядерные провокации на ЗАЭС и других объектах, находящихся на ТОТ. Цель – усложнить освобождение оккупированных территорий нашим силам безопасности и обороны. Планируют апеллировать к международным структурам для прикрытия своих примитивных гестаповстких ИПСО, ничего у них не получится. Энергодар наш!" – написал Юсов.

новость дополняется

Читайте также: Оккупанты используют площадки трех энергоблоков ЗАЭС как военно-логистическую базу – ГУР

Вадим Ребрина
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