ГУР: Россия в ближайшее время готовит "ядерные провокации" на ЗАЭС
26.05.2023, 20:58
ЗАЕС (скриншот)
Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты в ближайшее время готовят "ядерные провокации" на Запорожской атомной электростанции.
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"Рашисты в ближайшее время готовят ядерные провокации на ЗАЭС и других объектах, находящихся на ТОТ. Цель – усложнить освобождение оккупированных территорий нашим силам безопасности и обороны. Планируют апеллировать к международным структурам для прикрытия своих примитивных гестаповстких ИПСО, ничего у них не получится. Энергодар наш!" – написал Юсов.
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- 16 мая в Энергоатоме заявили, что Россия превратила ЗАЭС в укрепленную военную базу. Согнала туда 2500 солдат. Оккупанты также усилили контроль над персоналом ЗАЭС.
- 22 мая российский обстрел привел к блекауту на ЗАЭС – в седьмой раз с начала оккупации. В МАГАТЭ начали готовить новый план безопасности для Запорожской АЭС: детали.
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