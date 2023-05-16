Энергоатом: Россия превратила ЗАЭС в укрепленную военную базу. Согнала туда 2500 солдат

Россия превратила Запорожскую атомную электростанцию в укрепленную военную базу. Об этом сообщили в Энергоатоме.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В госпредприятии отметили, что на оккупированной ЗАЭС "существенно возросло" количество солдат армии РФ.

"Сейчас здесь насчитывается более 2500 российских захватчиков. Их уже больше, чем персонала. Наибольшую атомную станцию в Европе оккупанты целиком и полностью превратили в свою укрепленную военную базу", – проинформировали в Энергоатоме.

Также добавили, что "стало больше" российских солдат и в самом Энергодаре.

13 апреля 2023 года возле энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась российская мина.

17 апреля в Энергоатоме заявили, что Россия разрушила имущество компании, включая объекты на ЗАЭС, на 32 млрд грн.

Читайте также: Запретили общаться и смотреть в сторону: оккупанты усилили контроль над персоналом ЗАЭС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.