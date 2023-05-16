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Энергоатом: Россия превратила ЗАЭС в укрепленную военную базу. Согнала туда 2500 солдат

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 21:02
Энергоатом: Россия превратила ЗАЭС в укрепленную военную базу. Согнала туда 2500 солдат - Фото
ЗАЭС (фото: Энергоатом)

Россия превратила Запорожскую атомную электростанцию в укрепленную военную базу. Об этом сообщили в Энергоатоме.

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В госпредприятии отметили, что на оккупированной ЗАЭС "существенно возросло" количество солдат армии РФ.

"Сейчас здесь насчитывается более 2500 российских захватчиков. Их уже больше, чем персонала. Наибольшую атомную станцию в Европе оккупанты целиком и полностью превратили в свою укрепленную военную базу", – проинформировали в Энергоатоме.

Также добавили, что "стало больше" российских солдат и в самом Энергодаре.

Читайте также: Запретили общаться и смотреть в сторону: оккупанты усилили контроль над персоналом ЗАЭС

Олег Васькив
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