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ГУР: У медіа з'явилися люди, які для самопіару видають себе за українських воєнних розвідників

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 12:39
ГУР: У медіа з'явилися люди, які для самопіару видають себе за українських воєнних розвідників - Фото

Головне управління розвідки Міноборони повідомило про появу в медіа людей, які заради самопіару видають себе за працівників української воєнної розвідки, але не є ними. Про це повідомляє пресслужба воєнної розвідки України.

У ГУР фіксують випадки появи в інформаційному просторі осіб, які публічно представляють себе нібито працівниками української воєнної розвідки, але насправді не мають жодного відношення до ГУР МО.

"Відповідна поведінка використовується для самопіару, але водночас створює серйозні ризики для інформаційної безпеки держави", – зазначили у ГУР.

У воєнній розвідці попросили представників українських медіа та лідерів громадської думки ретельніше верифікувати справжні регалії осіб, запрошених для коментарів/інтерв'ю/ефірів.

Офіційні коментарі та інформування товариства від імені Головного управління розвідки Міноборони надають лише певні посадові обов'язки особи.

"ГУР МО України демонструє повагу та відкритість до представників ЗМІ, тож з'ясувати причетність того чи іншого співрозмовника до української воєнної розвідки можна шляхом звернення до пресслужби відомства", – йдеться у повідомленні.

Співрозмовник LIGA.net в ГУР уточнив, що подібних випадків було багато: коментарів різних людей, що видають себе за співробітників ГУР, публикували медіа та ще більше – соцмережі й Telegram-канали.

Зокрема йдеться про публікацію сайту Страна, який знаходиться під санкціями України –  це найсвіжіший та найбільш кричущий випадок.

Цей сайт опублікував коментар людини, яка представилася "офіцером ГУР", але не має жодного відношення до Головного управління розвідки Міноборони. Самозванець просував російські наративи про можливе завершення війни та його умови.

Страна у своїй публікації послалася на інтерв'ю, яке журналістка Наталія Мосейчук взяла у "колишнього спецпризначенця Ізраїлю та офіцера ГУР" Дениса Десятника.

Наталія Медведєва
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