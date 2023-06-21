ГУР: В медиа появились люди, для самопиара выдающие себя за украинских военных разведчиков

Главное управление разведки Минобороны сообщило о появлении в медиа людей, которые ради самопиара выдают себя за сотрудников украинской военной разведки, но не являются ими. Об этом сообщает пресс-служба военной разведки Украины.

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В ГУР фиксируют случаи появления в информационном пространстве лиц, публично представляющих себя якобы сотрудниками украинской военной разведки, но в действительности не имеющих к ГУР МО никакого отношения.

"Соответствующее поведение используется для самопиара, но в то же время создает серьезные риски для информационной безопасности государства", – отметили в ГУР.

В военной разведке попросили представителей украинских медиа и лидеров общественного мнения более тщательно верифицировать настоящие регалии лиц, приглашенных для комментариев/интервью/эфиров.

Официальные комментарии и информирование общества от имени Главного управления разведки Минобороны предоставляют только определенные должностными обязанностями лица.

"ГУР МО Украины демонстрирует уважение и открытость к представителям СМИ, так что выяснить причастность того или иного собеседника к украинской военной разведке можно путем обращения в пресс-службу ведомства", – говорится в сообщении.

Собеседник LIGA.net в ГУР уточнил, что подобных случаев было много: комментариев разных людей, выдающих себя за сотрудников ГУР, публиковали медиа и еще больше – соцсети и Telegram-каналы.

В частности, речь идет о публикации сайта Страна, который находится под санкциями Украины – это самый свежий и самый вопиющий случай.

Этот сайт опубликовал комментарий некоего человека, представившегося "офицером ГУР", но не имеющим никакого отношения к Главному управлению разведки Минобороны. Самозванец продвигал российские нарративы о возможном завершении войны и его условиях.

Страна в своей публикации сослалась на интервью, которое журналистка Наталья Мосейчук взяла у "бывшего спецназовца Израиля и офицера ГУР" Дениса Десятника.

Санкции против Страны и ее главного редактора Игоря Гужвы были введены в августе 2021 года.

В феврале 2022 года их расширили – СНБО приказал блокировать доступ ко всем ресурсам, обеспечивающим доступ к порталу страна.ua. Также провайдеров обязали ограничивать доступ с территории Украины к контенту, размещенному в соцсетях Страны.

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