Генасамблея ООН підтримала резолюцію про безпеку ядерних об'єктів, зокрема ЗАЕС

Документ, який подала Україна у співавторстві з десятком країн, підтримали 99 голосами

Російські окупанти на ЗАЕС (Фото: EPA)

Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію щодо безпеки і захищеності українських ядерних об'єктів, зокрема і Запорізької АЕС. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, резолюція підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС "у світлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ".

Він зазначив, що це голосування ґрунтується на дискусіях та рішеннях, ухвалених на першому Саміті миру, де пункт перший Формули миру, "Радіаційна та ядерна безпека", був ключовим питанням.

Документ, який подала Україна у співавторстві з десятком країн, підтримали 99 голосами. Ця резолюція вимагає від Росії "терміново вивести" своїх військових та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС і повернути станцію під повний контроль України.

Більшість учасників Саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії, закликали Росію повернути Україні Запорізьку атомну електростанцію.

Вони заявили, що всі українські атомні електростанції й установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України, відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом.

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