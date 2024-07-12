Генассамблея ООН поддержала резолюцию о безопасности ядерных объектов, в частности, ЗАЭС

Российские оккупанты на ЗАЭС (Фото: EPA)

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию по безопасности и защищенности украинских ядерных объектов, в том числе и Запорожской АЭС. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, резолюция подтверждает необходимость демилитаризации и деоккупации ЗАЭС "в свете невыполнения Россией резолюций руководящих органов МАГАТЭ".

Он отметил, что это голосование основывается на дискуссиях и решениях, принятых на первом Саммите мира, где пункт первой Формулы мира, "Радиационная и ядерная безопасность", был ключевым вопросом.

Документ, поданный Украиной в соавторстве с десятком стран, поддержали 99 голосами. Эта резолюция требует от России "срочно вывести" своих военных и другой несанкционированный персонал из ЗАЭС и вернуть станцию под полный контроль Украины.

Большинство участников Саммита мира, состоявшегося 15-16 июня в Швейцарии, призвали Россию вернуть Украине Запорожскую атомную электростанцию.

Они заявили, что все украинские атомные электростанции и установки, в частности, Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищено под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением.

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