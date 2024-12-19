Глава МЗС Латвії поскаржилася на російськомовного водія Bolt. Виявилося, що він українець

Байба Браже стверджує, що водій Олександр не знав "ані слова латиською" та не розмовляв іншими мовами. Тільки російською

Байба Браже (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у соцмережі X поскаржилася на водія сервісу Bolt через те, що той спілкувався з нею російською і "не знав інших мов". Пізніше вона з'ясувала, що таксист був українцем.

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За словами очільниці відомства, інцидент стався 14 грудня, коли вона їхала до старої частини Риги. Браже заявила, що водій Олександр "не говорив ані слова латиською". Вона наголосила, що чоловік також не міг спілкуватися англійською, французькою, українською, голландською чи німецькою – тільки російською.

У коментарі під її дописом компанія Bolt зазначила, що користуватися платформою можуть лише водії з посвідченням, виданим Дирекцією автомобільного транспорту. Це посвідчення, зокрема, вимагає знання державної мови на рівні не нижче B1.

За кілька днів Браже опублікувала частину листування зі службою підтримки Bolt, де їй пояснили, що водій є "незалежним партнером".

Увечері 18 грудня, як розповіла посадовиця, їй зателефонував представник компанії та уточнив, що водій є громадянином України, тому не володіє латиською мовою. Водночас глава латвійської дипломатії наголосила, що російська мова не повинна бути єдиною мовою спілкування водіїв у Латвії.

У 2024 році послуги таксі в Києві подорожчали на 15-30% через дефіцит водіїв, обумовлений мобілізаційними заходами, та зростання попиту.

28 жовтня у Львові й області запустили пілотний проєкт для виклику авто через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години.