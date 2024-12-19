Глава МИД Латвии пожаловалась на русскоговорящего водителя Bolt. Оказалось, он украинец

Байба Браже утверждает, что водитель Александр не знал "ни слова на латышском" и не говорил на других языках. Только на русском

Байба Браже (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в соцсети X пожаловалась на водителя сервиса Bolt из-за того, что тот общался с ней на русском и "не знал других языков". Позже она выяснила, что таксист был украинцем.

По словам главы ведомства, инцидент произошел 14 декабря, когда она ехала в старую часть Риги. Браже заявила, что водитель Александр "не говорил ни слова на латышском". Она подчеркнула, что мужчина также не мог общаться на английском, французском, украинском, голландском или немецком – только на русском.

В комментарии под ее сообщением компания Bolt отметила, что пользоваться платформой могут только водители с удостоверением, выданным Дирекцией автомобильного транспорта. Это удостоверение, в частности, требует знания государственного языка на уровне не ниже B1.

Через несколько дней Браже опубликовала часть переписки со службой поддержки Bolt, где ей объяснили, что водитель является "независимым партнером".

Вечером 18 декабря, как рассказала чиновник, ей позвонил представитель компании и уточнил, что водитель является гражданином Украины, поэтому не владеет латышским языком. В то же время глава латвийской дипломатии подчеркнула, что русский язык не должен быть единственным языком общения водителей в Латвии.

В 2024 году услуги такси в Киеве подорожали на 15-30% из-за дефицита водителей, обусловленного мобилизационными мерами, и роста спроса.

28 октября во Львове и области запустили пилотный проект для вызова авто через сервисы Bolt и Uklon во время комендантского часа.