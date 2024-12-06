В Латвии к двум годам приговорили главреда российского пропагандистского ресурса Sputnik
Курземский районный суд Латвии приговорил главного редактора российского пропагандистского портала Sputnik Латвия Валентина Роженцова к двум годам лишения свободы за нарушение санкций Евросоюза. Об этом сообщает Delfi.
Приговор суда первой инстанции еще не может быть обжалован в Рижском окружном суде. Прокурор заявила, что удовлетворена приговором, поскольку он отвечает наказанию, которое она предлагала в ходе судебного процесса.
Роженцов написал заявление о том, что в судебном процессе не будет участвовать, поэтому во время оглашения приговора суд изменил сообщение об изменении места жительства на заключение под стражу как меру пресечения. Если полиции не удастся доставить обвиняемого в тюрьму, он будет объявлен в розыск. Прокуратуре неизвестно местонахождение пропагандиста.
Роженцова обвиняют в нарушении санкций ЕС, поскольку он, работая главным редактором Sputnik Латвия, заключал договоры с российским медиахолдингом Russia Today, который возглавляет находящийся под санкциями Дмитрий Киселев.
В рамках этих соглашений Роженцов создавал контент для пропагандистского ресурса, обеспечивая его функционирование. Подготовленные им материалы были расценены как способствующие созданию российского пропагандистского пространства в Латвии.
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