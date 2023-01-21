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Французский канал роспропаганды RT France объявил о закрытии из-за блокировки счетов

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 23:26
Французский канал роспропаганды RT France объявил о закрытии из-за блокировки счетов - Фото
RT (Фото - depositphotos.com)

Телеканал RT France – французская редакция рупора кремлевской пропаганды RT – объявил о закрытии из-за санкций и блокировки счетов. Об этом сообщает BFMTV.

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В субботу директор RT France Ксения Федорова заявила о закрытии канала. Это произошло на следующий день после замораживания его банковских счетов.

Она пожаловалась, что Главное управление казначейства приняло решение заморозить банковские счета RT France, сделав невозможным продолжение его пропагандистской деятельности.

В Минэкономики Франции объяснили агентству AFP, что активы RT France были заморожены в связи с применением последних европейских санкций против РФ, а не по прямой инициативе французского государства.

В отличие от первоначальных санкций, введенных после полномасштабного вторжения РФ в Украину феврале 2022 года, санкции, принятые в декабре, предусматривают замораживание активов целевых организаций, сказал собеседник журналистов. Он отметил, что ситуация во Франции была "особенной", так как Франция была единственным государством-членом ЕС, разместившим на своей территории дочернюю компанию RT.

Оксана Житнюк
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RT франция пропаганда
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