Французский канал роспропаганды RT France объявил о закрытии из-за блокировки счетов

Телеканал RT France – французская редакция рупора кремлевской пропаганды RT – объявил о закрытии из-за санкций и блокировки счетов. Об этом сообщает BFMTV.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В субботу директор RT France Ксения Федорова заявила о закрытии канала. Это произошло на следующий день после замораживания его банковских счетов.

Она пожаловалась, что Главное управление казначейства приняло решение заморозить банковские счета RT France, сделав невозможным продолжение его пропагандистской деятельности.

В Минэкономики Франции объяснили агентству AFP, что активы RT France были заморожены в связи с применением последних европейских санкций против РФ, а не по прямой инициативе французского государства.

В отличие от первоначальных санкций, введенных после полномасштабного вторжения РФ в Украину феврале 2022 года, санкции, принятые в декабре, предусматривают замораживание активов целевых организаций, сказал собеседник журналистов. Он отметил, что ситуация во Франции была "особенной", так как Франция была единственным государством-членом ЕС, разместившим на своей территории дочернюю компанию RT.

В конце октября один из ведущих RT прямо призвал топить украинских детей. После этого МИД потребовал глобального запрета этого телеканала.

RT и Sputnik вместе с дочерними проектами находятся под санкциями Евросоюза.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.