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Спутник и RT. Россия "плюет" на санкции ЕС и создает зеркальные сайты – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 21:35
Спутник и RT. Россия
Маргарита Симоньян (Фото: ЕРА)

Европейский Союз наложил санкции на российские пропагандистские СМИ – RT и Sputnik, однако пропагандисты пытаются находить способы, чтобы обойти ограничения. Об этом сообщило издание Bloomberg.

ЕС ввел санкции против российского пропагандистского канала RT 2 марта 2022 года, запретив его контент и приостановив вещание на территории Союза.

Это решение было обосновано тем, что РФ "ведет систематическую международную кампанию по дезинформации, манипулированию информацией и извращению фактов с целью усиления дестабилизации".

Однако журналисты написали, что после закрытия офисов RT во Франции и Германии Россия ищет разные способы миновать санкции.

Издание отметило, что в настоящее время сайт RT недоступен в ЕС, однако есть несколько зеркальных сайтов, где преподают тот же пропагандистский контент.

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Один из них Swentr, согласно каталогу регистрации доменов WHOIS, был зарегистрирован всего через три дня после оглашения санкций лицензиатом RT, АНО "Телекомпания "Новости". По данным исследовательской группы Reset, в общей сложности RT использует для пропаганды в ЕС 19 таких сайтов.

Фото: Скриншот головної сторінки дзеркального сайту Swentr

Журналисты отметили, что Sputnik также работает через зеркальные сайты.

По словам еврокомиссарки Веры Йоуровой, отвечающей за борьбу с дезинформацией в ЕС, Европейская комиссия знает о зеркальных сайтах и работает со странами-членами с целью эффективного применения санкций.

В материале говорится, что контент пропагандистского RT распространяется на многих языках на разных платформах, и его удаление требует постоянной бдительности.

На YouTube компании Alphabet Inc, которая агрессивно удаляет аккаунты подсанкционных СМИ, трансляции RT все еще регулярно проигрывают, что эксперты называют бесконечной игрой в "убить крота".

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Ульяна Кричковская
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