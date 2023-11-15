"Рятували" яхту та $1,4 млрд через PwC. Як російські олігархи уникають санкцій – розслідування

Всесвітньо відома аудиторська фірма PwC, ймовірно, допомагала російському олігарху Олегу Дерипасці вивести з-під санкцій суперяхту, а іншому – Олексію Мордашову – "врятувати" $1,4 млрд. Про це свідчить глобальне розслідування Cyprus Confidential.

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У рамках цього розслідування 270 журналістів та 69 медіа у співпраці з Міжнародним консорціумом журналістів-рослідувачів (ICIJ) та Paper Trail Media проаналізували витік із 3,6 млн документів шести кіпрських компаній.

Автори стверджують, що з початком повномасштабної війни Росії проти України та вже після накладення санкцій на російські активи, PwC отримувала запити на їх переоформлення, щоб уникнути заморожування чи арешту рахунків.

Через декілька днів після того, як Дерипаска потрапив під санкції, кіпрські компанії PwC Cyprus і Cypcodirect допомогли його підставній компанії передати управління суперяхтою Clio вартістю $70 млн новому капітану, пишуть розслідувачі.

"Група партнерів PwC у Нікосії підписали низку документів, які визначали порядок управління компанією. Судно роками безперешкодно курсувало між найпривабливішими місцями світу", – йдеться в розслідуванні.

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Хоча після російської окупації Криму в 2014 році деякі частини бізнес-імперії Мордашова потрапили під американські санкції, PwC та Cypcodirect продовжили з ними працювати, зазначили журналісти.

У 2018 році американська влада наклала санкції на його компанію з виробництва вітрових турбін "Силові машини" за "підтримку анексії Криму Росією". Компанія намагалася створити контрольовану РФ систему енергозабезпечення на окупованому півострові. Всупереч санкціям, PwC і Cypcodirect продовжували консультувати компанію.

Записи свідчать, що за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну менеджери з управління капіталом PwC на Кіпрі "з усіх сил намагалися допомогти" російським клієнтам, які перебували під загрозою санкцій – на кшталт тих, що були накладені на Абрамова і Фролова, – перевести сотні мільйонів доларів між секретними підставними компаніями.

ДОВІДКА. Олександр Абрамов та Олександр Фролов – це багаторічні керівники Evraz, і PwC Cyprus надавала послуги десяткам їхніх підставних компаній та трастів. Вони пов'язані з Романом Абрамовичем та володіли великими пакетами акцій металургійної та гірничодобувної компанії Evraz Group. Вартість активів російських бізнесменів оцінюється в 4,77 і 1,98 млрд євро.

За даними розслідування, 1 березня 2022 року, наступного дня після запровадження санкцій ЄС проти Мордашова, PwC Cyprus та Cypcodirect обмінюються повідомленнями з позначками "ТЕРМІНОВО" та "БУДЬ ЛАСКА, ЗАТВЕРДЬТЕ".

Повідомлення стосувалися операцій, які мали б допомогти Мордашову уникнути замороження інвестицій в німецьку туркомпанію TUI Group у розмірі $1,4 млрд. План полягав у тому, додають розслідувачі, щоб переписати ці активи на Марину Мордашову, дружину російського олігарха.

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У липні 2022 року Мордашова також потрапила під санкції ЄС та США. Німецький уряд та TUI визнали передання цих активів недійсними, а уряд Кіпру відкрив кримінальну справу щодо цього. У PwC Cyprus заявили, що компанії "невідомо" про це кримінальне розслідування.

Журналісти дізналися про ці деталі із документів кіпрського провайдера корпоративних послуг Cypcodirect Ltd, який працював у зв’язці з PwC Cyprus. Витік охоплює листування працівників цих компаній і документи, які готувалися для клієнтів.

Як свідчить витік, документи на підпис для закриття угоди Мордашова були надіслані вже після того, як ЄС оголосив санкції щодо олігарха. Це може означати, що PwC Cyprus могла порушити санкції ЄС.

ДОВІДКА. Олексій Мордашов – постійний учасник російського списку мільярдерів, який складає журнал Forbes. У 2021 році олігарх очолив його зі статками в майже $ 30 млрд (у 2023 році він на п'ятому місці). Його називали одним зі спонсорів будівництва палацу Путіна під Геленджиком. Структурам Мордашова також належали великі пакети акцій банку "Росія" (відомого також як "банк друзів Путіна") і "Національної медіагрупи" (НМГ), яка контролює значну частину російського телемовлення і медіаринку.

PwC є одним із чотирьох світових гігантів у сфері аудиторських послуг та консалтингу. Кіпрський офіс мережі PwC з 1100 працівників "багато зробив для створення сприятливого клімату на Кіпрі для російських грошей", свідчить розслідування. Наприклад, гендиректор PwC Cyprus у 2012-2021 роках Євгеніос Євгеніу очолював Кіпрсько-російську бізнес-асоціацію, яка лобіювала зміцнення зв’язків Кіпру та РФ.

31 жовтня 2023 року Bloomberg написав, що ЄС у 12-му пакеті санкцій вдарить по ВПК Росії: будуть заборони на $5,3 млрд.

2 листопада управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про новий пакет санкцій, до якого увійшли понад 100 компаній і фізосіб із Росії. У списку також компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та інших країн, які постачають до РФ санкційні товари.

8 листопада на дводенній зустрічі в Токіо міністри закордонних справ країн G7 висловили рішучість у збільшенні санкційного тиску на Росію та подальшій підтримці для України.

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