Країни G7 пообіцяли посилити санкції проти Росії — заява з Японії

На дводенній зустрічі в Токіо міністри закордонних справ країн G7 висловили рішучість у збільшенні санкційного тиску на Росію та подальшій підтримці для України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Японії, яка головує на засіданні.

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Сесія щодо України, в якій взяли участь топдипломати країн G7 та верховний представник Європейського Союзу з іноземних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, тривала близько 80 хвилин.

"За результатами обговорення міністри закордонних справ погодилися, що G7 залишатиметься єдиною у своїй позиції щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії та надання рішучої підтримки Україні навіть у сьогоднішній міжнародній ситуації", – проінформувало МЗС Японії.

У повідомлені зазначається, що країни G7 разом із міжнародними партнерами також продовжуватимуть просувати українську формулу миру та нарощуватимуть допомогу Україні у відбудові й відновленні державного та приватного секторів.

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На початку сесії головуюча на зустрічі міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що в умовах зростання напруженості на Близькому Сході важливо, щоб країни G7 надіслали чітке послання міжнародній спільноті про свою єдність у підтримці України.

Вона також наголосила на тому, що Японія продовжить розширювати санкції проти Росії, та розповіла про ініціативи Токіо з підтримки відновлення України, зокрема, про пакет допомоги на суму $7,6 млрд та заплановану на початок наступного року японсько-українську конференцію з відбудови України.

У травні 2023 року лідери G7 погодилися не зменшувати санкційний тиск на Росію і ввести нові обмеження. Про це йшлося у комюніке, погодженому на саміті у Хіросімі. Одне з основних обмежень, про які домовилися лідери G7, стосувалося російських алмазів.

1 листопада стало відомо, що троє громадян Росії постануть перед судом у США за обвинуваченням в обході санкцій та контрабанді у РФ електроніки, яку вже знаходили у російській військовій техніці в Україні.

Нові американські санкції, які були запроваджені 2 листопада, перекриють постачання корейських верстатів у Росію.

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