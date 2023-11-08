RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Країни G7 пообіцяли посилити санкції проти Росії — заява з Японії

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 10:56
Країни G7 пообіцяли посилити санкції проти Росії — заява з Японії - Фото
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

На дводенній зустрічі в Токіо міністри закордонних справ країн G7 висловили рішучість у збільшенні санкційного тиску на Росію та подальшій підтримці для України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Японії, яка головує на засіданні.

Сесія щодо України, в якій взяли участь топдипломати країн G7 та верховний представник Європейського Союзу з іноземних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, тривала близько 80 хвилин.

"За результатами обговорення міністри закордонних справ погодилися, що G7 залишатиметься єдиною у своїй позиції щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії та надання рішучої підтримки Україні навіть у сьогоднішній міжнародній ситуації", – проінформувало МЗС Японії.

У повідомлені зазначається, що країни G7 разом із міжнародними партнерами також продовжуватимуть просувати українську формулу миру та нарощуватимуть допомогу Україні у відбудові й відновленні державного та приватного секторів.

Читайте також: Reuters: До кінця місяця G7 оголосить про заборону на імпорт російських алмазів

На початку сесії головуюча на зустрічі міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що в умовах зростання напруженості на Близькому Сході важливо, щоб країни G7 надіслали чітке послання міжнародній спільноті про свою єдність у підтримці України.

Вона також наголосила на тому, що Японія продовжить розширювати санкції проти Росії, та розповіла про ініціативи Токіо з підтримки відновлення України, зокрема, про пакет допомоги на суму $7,6 млрд та заплановану на початок наступного року японсько-українську конференцію з відбудови України.

  • У травні 2023 року лідери G7 погодилися не зменшувати санкційний тиск  на Росію і ввести нові обмеження. Про це йшлося у комюніке, погодженому на саміті у Хіросімі. Одне з основних обмежень, про які домовилися лідери G7, стосувалося російських алмазів. 
  • 1 листопада стало відомо, що троє громадян Росії постануть перед судом у США за обвинуваченням в обході санкцій та контрабанді у РФ електроніки, яку вже знаходили у російській військовій техніці в Україні.
  • Нові американські санкції, які були запроваджені 2 листопада, перекриють постачання корейських верстатів у Росію.

Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
санкціїРосіявійнаукраїнаG7японіяблизький східвелика сімка

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 