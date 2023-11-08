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Страны G7 пообещали ужесточить санкции против России – заявление из Японии

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08.11.2023, 10:56
Страны G7 пообещали ужесточить санкции против России – заявление из Японии - Фото
Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

На двухдневной встрече в Токио министры иностранных дел стран G7 выразили решительность в увеличении санкционного давления на Россию и дальнейшей поддержке для Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел председательствующей на заседании Японии.

Сессия по Украине, в которой приняли участие топ-дипломаты стран G7 и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, длилась около 80 минут.

"По результатам обсуждения министры иностранных дел согласились, что G7 будет оставаться единственной в своей позиции по введению жестких санкций против России и оказанию решительной поддержки Украине даже в сегодняшней международной ситуации", – проинформировал МИД Японии.

В сообщении отмечается, что страны G7 вместе с международными партнерами продолжат продвигать украинскую формулу мира и наращивать помощь Украине в восстановлении государственного и частного секторов.

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В начале сессии председательствующая на встрече министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке важно, чтобы страны G7 направили четкое послание международному сообществу о своем единстве в поддержке Украины.

Она также отметила, что Япония продолжит расширять санкции против России, и рассказала об инициативах Токио по поддержке восстановления Украины, в частности, о пакете помощи на сумму $7,6 млрд и запланированной на начало следующего года японско-украинской конференции по восстановлению Украины.

  • В мае 2023 года лидеры G7 согласились не сбавлять санкционное давление на Россию и ввести новые ограничения. Об этом говорилось в коммюнике, согласованном на саммите в Хиросиме. Одно из основных ограничений, о которых договорились лидеры G7, касалось российских алмазов.
  • 1 ноября стало известно, что три гражданина России предстанут перед судом в США по обвинению в обходе санкций и контрабанде в РФ электроники, которую уже находили в российской военной технике в Украине.
  • Новые американские санкции, введенные 2 ноября, перекроют поставки корейских станков в Россию.

Ульяна Кричковская
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