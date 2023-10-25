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Reuters: До кінця місяця G7 оголосить про заборону на імпорт російських алмазів

Этот материал также доступен на русском
25.10.2023, 22:56
Reuters: До кінця місяця G7 оголосить про заборону на імпорт російських алмазів - Фото
Алмази (Фото: Depositphotos)

До кінця цього місяця очікується заява G7 про заборону на імпорт російських алмазів, за якою буде оголошено пропозицію Євросоюзу про 12-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних дипломатів.

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"Тепер нам потрібне остаточне благословення Великої сімки, перш ніж перевести ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні", – сказав дипломат ЄС.

Другий співрозмовник журналістів повідомив, що заява очікується упродовж тижня. 12-й пакет санкцій ЄС, як передбачається, буде зосереджено на російських алмазах.

Минулого тижня G7 провела технічну зустріч для обговорення кількох пропозицій, висунутих Індією, промисловими групами та Бельгією.

  • У травні лідери G7 погодилися не зменшувати санкційний тиск  на Росію і ввести нові обмеження. Про це йшлося у комюніке, погодженому на саміті у Хіросімі. Одне з основних обмежень, про які домовилися лідери G7, стосувалося російських алмазів.
  • Reuters вже не вперше анонсує рішення G7 про "алмазні санкції" – 15 вересня видання писало, що це нібито відбудеться у найближчі два-три тижні.

Читайте також: Євросоюз почав готувати 12-й пакет санкцій проти Росії: що туди може увійти

Оксана Житнюк
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