Reuters: До кінця місяця G7 оголосить про заборону на імпорт російських алмазів
До кінця цього місяця очікується заява G7 про заборону на імпорт російських алмазів, за якою буде оголошено пропозицію Євросоюзу про 12-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних дипломатів.
"Тепер нам потрібне остаточне благословення Великої сімки, перш ніж перевести ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні", – сказав дипломат ЄС.
Другий співрозмовник журналістів повідомив, що заява очікується упродовж тижня. 12-й пакет санкцій ЄС, як передбачається, буде зосереджено на російських алмазах.
Минулого тижня G7 провела технічну зустріч для обговорення кількох пропозицій, висунутих Індією, промисловими групами та Бельгією.
- У травні лідери G7 погодилися не зменшувати санкційний тиск на Росію і ввести нові обмеження. Про це йшлося у комюніке, погодженому на саміті у Хіросімі. Одне з основних обмежень, про які домовилися лідери G7, стосувалося російських алмазів.
- Reuters вже не вперше анонсує рішення G7 про "алмазні санкції" – 15 вересня видання писало, що це нібито відбудеться у найближчі два-три тижні.
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