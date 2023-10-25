Reuters: До конца месяца G7 объявит о запрете на импорт российских алмазов

К концу этого месяца ожидается заявление G7 о запрете на импорт российских алмазов, за которым последует предложение Евросоюза о 12-м пакете санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

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"Теперь нам нужно окончательное благословение Большой семерки, прежде чем переводить эти элементы в юридические тексты на европейском уровне", – сказал дипломат ЕС.

Второй собеседник журналистов сообщил, что заявление ожидается в течение недели. 12-й пакет санкций ЕС, как предполагается, будет сосредоточен на российских алмазах.

На прошлой неделе G7 провела техническую встречу для обсуждения нескольких предложений, выдвинутых Индией, промышленными группами и Бельгией.

В мае лидеры G7 согласились не уменьшать санкционное давление на Россию и ввести новые ограничения. Об этом говорилось в коммюнике, согласованном на саммите в Хиросиме. Одно из основных ограничений, о которых договорились лидеры G7, касалось российских алмазов.

Reuters уже не впервые анонсирует решение G7 об "алмазных санкциях" – 15 сентября издание писало, что это якобы произойдет в ближайшие две-три недели.

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