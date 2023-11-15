"Спасали" яхту и $1,4 млрд. Как российские олигархи избегают санкций – расследование

Всемирно известная аудиторская фирма PwC, вероятно, помогала российскому олигарху Олегу Дерипаске вывести из-под санкций суперяхту, а другому – Алексею Мордашову – "спасти" $1,4 млрд. Об этом свидетельствует глобальное расследование Cyprus Confidential.

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В рамках этого расследования 270 журналистов и 69 медиа в сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media проанализировали утечку из 3,6 млн документов шести кипрских компаний.

Авторы утверждают, что с началом полномасштабной войны России против Украины и уже после наложения санкций на российские активы, PwC получала запросы на их переоформление во избежание замораживания или ареста счетов.

Через несколько дней после того, как Дерипаска попал под санкции, кипрские компании PwC Cyprus и Cypcodirect помогли его подставной компании передать управление суперяхтой Clio стоимостью $70 млн новому капитану, пишут расследователи.

"Группа партнеров PwC в Никосии подписала ряд документов, которые определяли порядок управления компанией. Судно годами беспрепятственно курсировало между наиболее привлекательными местами мира", – говорится в расследовании.

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Хотя после российской оккупации Крыма в 2014 году некоторые части бизнес-империи Мордашова оказались под американскими санкциями, PwC и Cypcodirect продолжили с ними работать, отметили журналисты.

В 2018 году американские власти наложили санкции на его компанию по производству ветровых турбин "Силовые машины" за "поддержку аннексии Крыма Россией". Компания пыталась создать контролируемую РФ систему энергообеспечения на оккупированном полуострове. Вопреки санкциям, PwC и Cypcodirect продолжали консультировать компанию.

Записи свидетельствуют, что через несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину менеджеры по управлению капиталом PwC на Кипре "изо всех сил пытались помочь" находившимся под угрозой санкций российским клиентам – вроде тех, что были наложены на Абрамова и Фролова, – перевести сотни миллионов долларов между секретными подставными компаниями.

СПРАВКА. Александр Абрамов и Александр Фролов – это многолетние руководители Evraz, и PwC Cyprus оказывала услуги десяткам их подставных компаний и трастов. Они связаны с Романом Абрамовичем и владели крупными пакетами акций металлургической и горнодобывающей компании Evraz Group. Стоимость активов российских бизнесменов оценивается в 4,77 и 1,98 млрд евро.

По данным расследования, 1 марта 2022 года, на следующий день после введения санкций ЕС против Мордашова, PwC Cyprus и Cypcodirect обмениваются сообщениями с пометками "СРОЧНО" и "ПОЖАЛУЙСТА, УТВЕРДИТЕ".

Сообщения касались операций, которые должны помочь Мордашову избежать замораживания инвестиций в немецкую туркомпанию TUI Group в размере $1,4 млрд. План заключался в том, добавляют расследователи, чтобы переписать эти активы на Марину Мордашову, жену российского олигарха.

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В июле 2022 года Мордашова также попала под санкции ЕС и США. Немецкое правительство и TUI признали передачу этих активов недействительными, а правительство Кипра возбудило уголовное дело в отношении этого. В PwC Cyprus заявили, что компании "неизвестно" об этом уголовном расследовании.

Журналисты узнали об этих деталях из документов кипрского провайдера корпоративных услуг Cypcodirect Ltd, работавшего в связке с PwC Cyprus. Утечка охватывает переписку сотрудников этих компаний и готовящиеся для клиентов документы.

Как свидетельствует утечка, документы на подпись для закрытия соглашения Мордашова были направлены уже после того, как ЕС объявил санкции в отношении олигарха. Это может означать, что PwC Cyprus могла нарушить санкции ЕС.

СПРАВКА. Алексей Мордашов – постоянный участник российского списка миллиардеров, который составляет журнал Forbes. В 2021 году олигарх возглавил его с состоянием в почти $30 млрд (в 2023 году он на пятом месте). Его называли одним из спонсоров строительства дворца Путина под Геленджиком. Структурам Мордашова также принадлежали крупные пакеты акций банка "Россия" (известного также как "банк друзей Путина") и "Национальной медиагруппы" (НМГ), контролирующей значительную часть российского телевещания и медиарынка.

PwC является одним из четырех мировых гигантов в сфере аудиторских услуг и консалтинга. Кипрский офис сети PwC из 1100 сотрудников "много сделал для создания благоприятного климата на Кипре для российских денег", свидетельствует расследование. К примеру, гендиректор PwC Cyprus в 2012-2021 годах Евгениос Евгениу возглавлял Кипрско-российскую бизнес-ассоциацию, которая лоббировала укрепление связей Кипра и РФ.

31 октября 2023 года Bloomberg написал, что ЕС в 12-м пакете санкций ударит по ВПК России: будут запреты на $5,3 млрд.

2 ноября управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило о новом пакете санкций, в который вошли более 100 компаний и физлиц из России. В списке также компании из Китая, Турции, ОАЭ и других стран, поставляющих в РФ санкционные товары.

8 ноября на двухдневной встрече в Токио министры иностранных дел стран G7 выразили решительность в увеличении санкционного давления на Россию и дальнейшую поддержку для Украины.

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