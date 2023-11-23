Sputnik та RT. Росія "плює" на санкції ЄС та створює дзеркальні сайти – Bloomberg

Європейський Союз наклав санкції на російські пропагандистські ЗМІ – RT і Sputnik, проте пропагандисти намагаються знаходити способи, щоб оминути обмеження Про це повідомило видання Bloomberg.

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ЄС запровадив санкції проти російського пропагандистського каналу RT 2 березня 2022 року, заборонивши його контент і призупинивши мовлення на території Союзу.

Це рішення було обґрунтоване тим, що РФ "веде систематичну міжнародну кампанію дезінформації, маніпулювання інформацією та перекручування фактів з метою посилення дестабілізації".

Однак журналісти написали, що після закриття офісів RT у Франції та Німеччині Росія шукає різні способи оминути санкції.

Видання зазначило, що наразі сайт RT недоступний у ЄС, проте є кілька дзеркальних сайтів, де викладають той самий пропагандистський контент.

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Один із них Swentr, згідно з каталогом реєстрації доменів WHOIS, був зареєстрований лише через три дні після оголошення санкцій ліцензіатом RT, АНО "Телекомпанія "Новости". За даними дослідницької групи Reset, загалом RT використовує для пропаганди в ЄС 19 таких сайтів.

Журналісти зазначили, що Sputnik також працює через дзеркальні сайти.

За словами єврокомісарки Віри Йоурової, яка відповідає за боротьбу з дезінформацією в ЄС, Європейська комісія знає про дзеркальні сайти й працює з країнами-членами з метою ефективного застосування санкцій.

У матеріалі йдеться, що контент пропагандистського RT поширюється багатьма мовами на різних платформах, і його видалення потребує постійної пильності.

На YouTube компанії Alphabet Inc, яка агресивно видаляє акаунти підсанкційних ЗМІ, трансляції RT все ще регулярно перепощують, що експерти називають нескінченною грою у "вбити крота".

Наприкінці жовтня 2022 року один із ведучих RT прямо закликав топити українських дітей. Після цього МЗС вимагало глобальної заборони цього телеканалу.

21 січня 2023 року телеканал RT France – французька редакція рупора кремлівської пропаганди RT – оголосив про закриття через санкції та блокування рахунків.

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